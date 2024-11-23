بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة استعادة الأمل لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة



مليون و400 ألف دينار مجموع دعم بنك الإسكان لمبادرات التبرع لأهلنا في غزة



تبرّع بنك الإسكان بمبلغ 100 ألف دينار لدعم المبادرة الأردنية "استعادة الأمل" التي تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة وتقديم الرعاية الصحية لهم، والتي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.



ويأتي هذا التبرع من البنك عبر الهيئة ضمن سلسلة من المساهمات المقدمة دعماً للأهل في قطاع غزة؛ ليصبح مجموع تبرعات البنك ما قدره مليوناً و400 ألف دينار. وكان البنك قد تبرع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية، ومبلغ 300 ألف دينار لعدد من حملات التبرع لأهالي غزة التي نفذتها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، وتكية أم علي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وسيسهم تبرع البنك في تحقيق أهداف مبادرة "استعادة أمل" لمساعدة مبتوري الأطراف من خلال تسريع ومضاعفة وتيرة عملها، وزيادة عدد المستفيدين منها وإحداث فرق ملموس في واقع مبتوري الأطراف ومنحهم الأمل بالمستقبل، عبر إعادة رسم ملامح حياتهم بشكل سريع وفعال بتركيب الأطراف الصناعية لهم بوقت قياسي، مما يعزز قدرتهم من الاعتماد على أنفسهم، ويخفف من آثار المعاناة عليهم.



ومن خلال هذا الدعم الذي يتوافق مع مبادئ الاستدامة في العطاء والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، يواصل بنك الإسكان تجسيد واجبه الإنساني الذي يحرص على ترجمته إلى مبادرات فاعلة، كما يستمر في أداء دوره الإنساني الرائد والمساند للجهود الأردنية الإغاثية الموجهة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإنسانية الصعبة وتزايد معدلات حالات مبتوري الأطراف لدى الأطفال وكبار السن.

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