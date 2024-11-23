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صندوق استثمار أموال الضمان يعقد ملتقى الحوكمة التاسع لتعزيز الاستراتيجيات المستدامة

11/23/2024 3:41:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الملتقى التاسع للحوكمة المؤسسية تحت عنوان "دور أعضاء مجالس الإدارة في بناء الاستراتيجية واستدامة نتائجها"، بهدف تطوير قدرات ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات الوطنية الكبرى التي يساهم بها، وتعزيز دورهم في بناء استراتيجيات تواكب التطورات الاقتصادية.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه خلال افتتاحه أعمال الملتقى على أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية لتحقيق أهداف المشروع الوطني الشامل والتي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وأشار إلى أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتطوير اداء ممثليه في مجالس ادارة الشركات الوطنية المساهم بها والموزعة على عدة قطاعات حيوية، بما يضمن شفافية وكفاءة الأداء المؤسسي لهذه الشركات.

وشدد كناكريه على الدور الحيوي الذي يلعبه ممثلو الضمان الاجتماعي في وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركات، مشيراً إلى أهمية التكامل بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية لضمان استدامة نتائج الأعمال وتعزيز التكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال كناكريه أن تعزيز الحوكمة المؤسسية ينسجم مع أهداف الصندوق لتحقيق استدامة الاستثمارات وتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني. وأكد أن الملتقى يعكس التزام الصندوق بتطوير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والمرونة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

كما تضمن الملتقى جلسة متخصصة في الإدارة الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، تناولت أبرز الأدوات اللازمة لتطوير الخطط الاستراتيجية، مع التركيز على تطوير الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية للشركات لتحقيق أهداف طويلة الأمد، وتعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل البيانات واتجاهات السوق والقطاع، ومتابعة الأداء الاستراتيجي وتقييمه بشكل مستمر لضمان الكفاءة والمرونة.

واختتم الملتقى بتأكيد الصندوق على مواصلة جهوده لتعزيز أداء الشركات التي يساهم بها بالشراكة مع المساهمين الاخرين وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويرسخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

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