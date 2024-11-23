منتدى الاتصالات والتكنولوجيا ينطلق مع توقعات بمشاركة 3 الاف شخصية

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين

وسط حالة تطور لافت يشهده قطاع الاتصالات والتقنية مع ظهور توجهات جديدة بدات تؤثر في حالة التحول الرقمي وتطور من كل القطاعات الاقتصادية ، انطلقت صباح اليوم في البحر الميت فعاليات " منتدى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.



وافتتح المنتدى الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، لتبدأ جلسات ومناقشات وفعاليات تحت عنوان : " التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بحضور متوقع يصل إلى 3000 زائر من الدول العربية وعدد من دول العالم.



ويُنظم المنتدى من قبل جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويجمع المنتدى، الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس، أكثر من 3000 مشارك من 40 دولة، بما في ذلك نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين.



ومن المقرر أن يناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها 86 متحدثًا يقدمون رؤى عميقة حول قضايا مثل التعاون الدولي في القطاع، المنافسة العالمية، الابتكار، وحلول الأعمال والخدمات الرقمية



يُركز المنتدى في أجندته على أهمية البنية التحتية للاتصالات ودورها في تسريع التحول الرقمي بالمنطقة، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس (

5G

)، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. كما يناقش المنتدى تطورات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية. يسعى المنتدى لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار ودعم نمو الأعمال في المنطقة



وبلغة الارقام ارتفع عدد الوظائف في القطاع الرقمي من حوالي 20 الف وظيفة في عام 2018 إلى ما يقارب 45 ألفا حاليا، كما أن عدد الشركات العاملة بالقطاع يبلغ 612، وحجم الاستثمار الكلي 258 مليون دينار، يتوزع على 176 مليون دينار استثمار محلي و82 مليون دينار استثمار أجنبي





ومن أبرز مكونات المنتدى هذا العام "القرية العربية للشركات الناشئة

(Startup Village Arabia

)، التي توفر مساحة لأكثر من 100 شركة ناشئة لعرض

أفكارها ومنتجاتها أمام المستثمرين وصناع القرار. تتخلل الفعالية سلسلة من الاجتماعات الثنائية (B2B) الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يدعم الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرصة فريدة لرواد الأعمال لتوسيع شبكاتهم وعرض أفكارهم على نطاق أوسع.

وكشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن أن نسبة تصل إلى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس

ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة





وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى



تشهد النسخة الحالية من المنتدى إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تشمل أربع فئات رئيسية: جائزة الأثر الاجتماعي، جائزة التكنولوجيا والابتكار، جائزة الصناعة، والجائزة الدولية. تأتي الجوائز لتكريم الشركات المتميزة والمبتكرة، حيث تقدمت 90 شركة للمنافسة ضمن 17 فئة فرعية.





ويستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين البارزين على مستوى العالم، من بينهم ماتس غرانريد، المدير العام للرابطة العالمية للاتصالات المتنقلة (

GSMA

)، وديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، ويوسف الخالدي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة مايكروسوفت، وفيل وولفندن، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال.



ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 شركة عارضة، ما يجعله حدثًا رائدًا على مستوى المنطقة. يسعى المنتدى إلى استكمال النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث استقطب في دورته الأخيرة عام 2022 أكثر من 2637 مشاركًا من 40 دولة، ونُظمت خلاله أكثر من 1400 اجتماع ثنائي (B2B).

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