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تأسيس مجلس أعمال أردني اسكتلندي مشترك

11/23/2024 3:41:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفة الأعمال الاسكتلندية الآسيوية في مدينة جلاسكومذكرة لتأسيس مجلس أعمال أردني – اسكتلندي مشترك لغايات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين المملكة واسكتلندا.


وحسب بيان للجمعية، اليوم الاربعاء، جاء توقيع المذكرة خلال لقاء للوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور المملكة المتحدة حاليا، مع غرفة الأعمال الاسكتلندية الآسيوية في مدينة جلاسكو.


وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس الوفد المهندس عبدالرحمن أبو طير، خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الاسكتلندية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين.


مؤكدا أن الأردن هي وجهة حيوية في الشرق الأوسط حيث تمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة انطلاق مثالية للاستثمار والتجارة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.


وأشار أبو طير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بقطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، مدعومة بتشريعات ومزايا محفزة للمستثمرين، داعيا الجانب الاسكتلندي لزيارة الأردن والإطلاع على بيئة الأعمال والاستثمار.


وأكد أهمية تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأردنيين والاسكتلنديين من خلال تكثيف لقاءات القطاع الخاص بين الجانبيين وتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والفرص الاستثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بالإضافة لتعزي التعاون بالمجال السياحي.


وشدد المهندس أبو طير على ضرورة تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بين الأردن واسكتلندا لتعزيز البحث والتطوير العلمي.


بدوره، قدم مدير عام الجمعية طارق حجازي عرضا حول دور الجمعية في الترويج للفرص الاقتصادية بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتأسيس مجالس أعمال على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن واسكتلندا بلغ العام الماضي، نحو 68 مليون دينار.

إلى ذلك قدم الجانب الاسكتلندي ممثلا بمجلسي الاستثمار في حكومة اسكتلندا ومحافظة جلاسكو عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة في اسكتلندا، ولا سيما بالاقتصاد الأخضر والمدن الذكية.


وأطلع الوفد على تجربتي جامعتي جلاسكو وستراثكلايد في تعزيز النمو الاقتصادي ودورهما في تطوير الابتكار والإبداع لدى الطلبة وتركيزهم على التعليم التقني والمهني بما يخدم القطاع الخاص في اسكتلندا.

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