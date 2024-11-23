تأسيس مجلس أعمال أردني اسكتلندي مشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفة الأعمال الاسكتلندية الآسيوية في مدينة جلاسكومذكرة لتأسيس مجلس أعمال أردني – اسكتلندي مشترك لغايات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين المملكة واسكتلندا.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الاربعاء، جاء توقيع المذكرة خلال لقاء للوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور المملكة المتحدة حاليا، مع غرفة الأعمال الاسكتلندية الآسيوية في مدينة جلاسكو.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس الوفد المهندس عبدالرحمن أبو طير، خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الاسكتلندية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين.
مؤكدا أن الأردن هي وجهة حيوية في الشرق الأوسط حيث تمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة انطلاق مثالية للاستثمار والتجارة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار أبو طير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بقطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، مدعومة بتشريعات ومزايا محفزة للمستثمرين، داعيا الجانب الاسكتلندي لزيارة الأردن والإطلاع على بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد أهمية تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأردنيين والاسكتلنديين من خلال تكثيف لقاءات القطاع الخاص بين الجانبيين وتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والفرص الاستثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بالإضافة لتعزي التعاون بالمجال السياحي.
وشدد المهندس أبو طير على ضرورة تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بين الأردن واسكتلندا لتعزيز البحث والتطوير العلمي.
بدوره، قدم مدير عام الجمعية طارق حجازي عرضا حول دور الجمعية في الترويج للفرص الاقتصادية بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتأسيس مجالس أعمال على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن واسكتلندا بلغ العام الماضي، نحو 68 مليون دينار.
إلى ذلك قدم الجانب الاسكتلندي ممثلا بمجلسي الاستثمار في حكومة اسكتلندا ومحافظة جلاسكو عرضا حول فرص الاستثمار المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة في اسكتلندا، ولا سيما بالاقتصاد الأخضر والمدن الذكية.
وأطلع الوفد على تجربتي جامعتي جلاسكو وستراثكلايد في تعزيز النمو الاقتصادي ودورهما في تطوير الابتكار والإبداع لدى الطلبة وتركيزهم على التعليم التقني والمهني بما يخدم القطاع الخاص في اسكتلندا.
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