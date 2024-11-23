أسعار الذهب ترتفع وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أسبوع، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2636.59 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي، وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.



ردًا على تقارير تفيد باستخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير تحذيرًا جديدًا للولايات المتحدة، تضمن خفض العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع هجمات تقليدية واسعة النطاق. هذه التطورات عززت القلق في الأسواق المالية، وفقًا لإيليا سبفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في شركة "تاستي لايف"، الذي أشار إلى أن هذه الأجواء المتوترة تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.



في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والتي قد تقدم دلائل حول مسار خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، أشارت بيانات اقتصادية قوية وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التجارية إلى أن معدلات الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.



وأشار جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أن خفض الفائدة الحالي يعكس ثقة بعودة التضخم إلى هدف 2%. لكنه أكد أنه من الصعب التنبؤ بالمدى الذي قد تنخفض إليه الفائدة، مما يجعل الذهب في مواجهة مستقبل غير واضح.



رغم الارتفاع الحالي، يرى بعض المحللين أن الأسعار قد تواجه ضغوطًا. قال مات سيمبسون، المحلل البارز في "سيتي إندكس": "من غير المرجح أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يستعد المستثمرون للرهان على انخفاض الأسعار إلى 2400 دولار إذا تجاوزت 2700 دولار".



يستمر الذهب في تسجيل مكاسب مدعومة باضطرابات الأسواق العالمية، لكنه يظل عرضة لتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.- وكالات

