أسعار الذهب ترتفع وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أسبوع، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2636.59 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي، وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
ردًا على تقارير تفيد باستخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرًا جديدًا للولايات المتحدة، تضمن خفض العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع هجمات تقليدية واسعة النطاق. هذه التطورات عززت القلق في الأسواق المالية، وفقًا لإيليا سبفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في شركة "تاستي لايف"، الذي أشار إلى أن هذه الأجواء المتوترة تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والتي قد تقدم دلائل حول مسار خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، أشارت بيانات اقتصادية قوية وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التجارية إلى أن معدلات الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وأشار جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أن خفض الفائدة الحالي يعكس ثقة بعودة التضخم إلى هدف 2%. لكنه أكد أنه من الصعب التنبؤ بالمدى الذي قد تنخفض إليه الفائدة، مما يجعل الذهب في مواجهة مستقبل غير واضح.
رغم الارتفاع الحالي، يرى بعض المحللين أن الأسعار قد تواجه ضغوطًا. قال مات سيمبسون، المحلل البارز في "سيتي إندكس": "من غير المرجح أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يستعد المستثمرون للرهان على انخفاض الأسعار إلى 2400 دولار إذا تجاوزت 2700 دولار".
يستمر الذهب في تسجيل مكاسب مدعومة باضطرابات الأسواق العالمية، لكنه يظل عرضة لتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.- وكالات
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