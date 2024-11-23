الدولار يستقر وأسهم آسيا تتباين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في أسبوع عند 106.23 بعد تراجع استمر ثلاثة أيام متتالية، وسط مراقبة المستثمرين لنتائج أرباح شركة "نفيديا"، التي تعد أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات المرتفعة التي تحيط بها.
وجاءت أسهم نفيديا، الشركة الأكثر قيمة في العالم، على رأس اهتمامات المستثمرين حيث تستعد للإعلان عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.9% يوم الثلاثاء، مع توقعات بتحرك حاد في السهم يصل إلى 9% في كلا الاتجاهين، في ظل قيمتها السوقية البالغة 3.6 تريليون دولار، والتي تعد مؤشرًا رئيسيًا لتحول قطاع التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي.
وشهدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك ارتفاعًا بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "Eurostoxx 50" بنسبة 0.4%. في آسيا، تراجعت أسهم مؤشر "MSCI" الأوسع نطاقًا خارج اليابان بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%.
في الصين، أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية دون تغيير كما كان متوقعًا، مما ساهم في ارتفاع الأسهم الصينية. كما سجل مؤشر "CSI300" مكاسب بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.1%.
من جهة أخرى، استمرت أسعار الذهب في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% لتصل إلى 2636.46 دولارًا للأونصة. كما ظلت أسعار النفط مستقرة، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 69.39 دولارًا للبرميل.
التوترات الجيوسياسية أيضًا لعبت دورها في حركة الأسواق، حيث أثارت هجمات أوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية على روسيا مخاوف من رد نووي روسي، على الرغم من أن تلك المخاوف بدأت تتلاشى. انعكس ذلك على العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، اللذان شهدا مكاسب مؤقتة، في حين تعافت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف.- وكالات
MENAFN23112024000072011014ID1108917252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.