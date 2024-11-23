الدولار يستقر وأسهم آسيا تتباين

استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في أسبوع عند 106.23 بعد تراجع استمر ثلاثة أيام متتالية، وسط مراقبة المستثمرين لنتائج أرباح شركة "نفيديا"، التي تعد أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات المرتفعة التي تحيط بها.



وجاءت أسهم نفيديا، الشركة الأكثر قيمة في العالم، على رأس اهتمامات المستثمرين حيث تستعد للإعلان عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.9% يوم الثلاثاء، مع توقعات بتحرك حاد في السهم يصل إلى 9% في كلا الاتجاهين، في ظل قيمتها السوقية البالغة 3.6 تريليون دولار، والتي تعد مؤشرًا رئيسيًا لتحول قطاع التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي.



وشهدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك ارتفاعًا بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "Eurostoxx 50" بنسبة 0.4%. في آسيا، تراجعت أسهم مؤشر "MSCI" الأوسع نطاقًا خارج اليابان بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%.



في الصين، أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية دون تغيير كما كان متوقعًا، مما ساهم في ارتفاع الأسهم الصينية. كما سجل مؤشر "CSI300" مكاسب بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.1%.



من جهة أخرى، استمرت أسعار الذهب في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% لتصل إلى 2636.46 دولارًا للأونصة. كما ظلت أسعار النفط مستقرة، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 69.39 دولارًا للبرميل.



التوترات الجيوسياسية أيضًا لعبت دورها في حركة الأسواق، حيث أثارت هجمات أوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية على روسيا مخاوف من رد نووي روسي، على الرغم من أن تلك المخاوف بدأت تتلاشى. انعكس ذلك على العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، اللذان شهدا مكاسب مؤقتة، في حين تعافت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف.- وكالات