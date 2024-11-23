أسعار الخضار والفواكه اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2775 طنا، منها 1839طن خضار، و673 طن فواكه، و262 طنا من الورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 35 و70 قرشا، والبندورة 10 و35 قرشا، والجزر 25 و30 قرشا، والخيار 15 و35 قرشا، والزهرة 15 و30 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 35 و65 قرشا.
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