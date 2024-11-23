أسعار الخضار والفواكه اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2775 طنا، منها 1839طن خضار، و673 طن فواكه، و262 طنا من الورقيات.



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 35 و70 قرشا، والبندورة 10 و35 قرشا، والجزر 25 و30 قرشا، والخيار 15 و35 قرشا، والزهرة 15 و30 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 35 و65 قرشا.