مجموعة بسطامي وصاحب تحتفل بشراكة جديدة مع شركة دلة لتأجير السيارات

أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن، عن تعاونها مع شركة دلة لتأجير السيارات، حيث أضافت شركة دلة مؤخراً 55 سيارة نيسان إلى أسطولها لتلبية متطلبات عملائها وتزويدهم بأفضل السيارات.



ويشمل هذا التوسع الاستراتيجي مجموعة مختارة من أفضل الموديلات، بما في ذلك نيسان باترول، وإكس تيرا، وإكس تريل، وكيكس، وصني، مما يعزز قدرة شركة دلة على تقديم مركبات موثوقة وعالية الجودة لعملائها، حيث أنها تعمل في السوق الأردني منذ ما يزيد عن 40 عاماً في قطاع النقل والتأجير وخدمة الليموزين والتاكسي ولديها عدد كبير من سيارات نيسان وإنفينيتي.



تسلط هذه الشراكة مع شركة دلة لتأجير السيارات الضوء على الالتزام المتبادل بالجودة والتميز في الخدمة، مما يخلق تآزراً مثالياً يتماشى مع قيم ورؤية كلتا الشركتين. ومن خلال هذا التعاون، تهدف نيسان الأردن ودلة لتأجير السيارات إلى تزويد العملاء بتجربة تنقّل متطورة من خلال تلبية الاحتياجات المتنوعة وضمان الوصول إلى المركبات التي تجمع بين الأناقة والسلامة والابتكار.



في تعليقه، صرح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن: "نحن متحمسون لتعاوننا مع شركة دلة لتأجير السيارات وممتنون لثقتهم في مجموعة بسطامي وصاحب باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن، وتعزز هذه الشراكة التزامنا المشترك بالنجاح وتضع الأساس للنمو المستدام والتميز المستمر في الخدمة.

مع عمل الشركتين على توسيع رؤيتهما المشتركة، تظل نيسان الأردن ملتزمة بتقديم حلول السيارات الحديثة التي تتجاوز توقعات العملاء، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة في رحلة الشراكة، حيث يتطلع كلا الطرفين إلى مزيدٍ من النجاح المستمر.



نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:

تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.

ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.

وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.

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