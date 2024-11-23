مجموعة بسطامي وصاحب تحتفل بشراكة جديدة مع شركة دلة لتأجير السيارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت
مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن، عن تعاونها مع شركة
دلة لتأجير السيارات، حيث أضافت شركة دلة مؤخراً 55 سيارة نيسان إلى أسطولها
لتلبية متطلبات عملائها وتزويدهم بأفضل السيارات.
ويشمل
هذا التوسع الاستراتيجي مجموعة مختارة من أفضل الموديلات، بما في ذلك نيسان
باترول، وإكس تيرا، وإكس تريل، وكيكس، وصني، مما يعزز قدرة شركة دلة على تقديم
مركبات موثوقة وعالية الجودة لعملائها، حيث أنها تعمل في السوق الأردني منذ ما
يزيد عن 40 عاماً في قطاع النقل والتأجير وخدمة الليموزين والتاكسي ولديها عدد
كبير من سيارات نيسان وإنفينيتي.
تسلط
هذه الشراكة مع شركة دلة لتأجير السيارات الضوء على الالتزام المتبادل بالجودة
والتميز في الخدمة، مما يخلق تآزراً مثالياً يتماشى مع قيم ورؤية كلتا الشركتين.
ومن خلال هذا التعاون، تهدف نيسان الأردن ودلة لتأجير السيارات إلى تزويد العملاء
بتجربة تنقّل متطورة من خلال تلبية الاحتياجات المتنوعة وضمان الوصول إلى المركبات
التي تجمع بين الأناقة والسلامة والابتكار.
في
تعليقه، صرح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل
الحصري لسيارات نيسان في الأردن: "نحن متحمسون لتعاوننا مع شركة دلة لتأجير
السيارات وممتنون لثقتهم في مجموعة بسطامي وصاحب باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات
نيسان في الأردن، وتعزز هذه الشراكة التزامنا المشترك بالنجاح وتضع الأساس للنمو
المستدام والتميز المستمر في الخدمة.
مع
عمل الشركتين على توسيع رؤيتهما المشتركة، تظل نيسان الأردن ملتزمة بتقديم حلول
السيارات الحديثة التي تتجاوز توقعات العملاء، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة
في رحلة الشراكة، حيث يتطلع كلا الطرفين إلى مزيدٍ من النجاح المستمر.
نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:
تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل
الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات
التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات
لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال
منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.
ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت
مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.
وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة
السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات
بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع
أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع
الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم
عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر
صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد
عددهم عن 200 موظف.
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