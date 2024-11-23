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حارس مرمى النشامى أبو ليلى يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

11/23/2024 3:41:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، تعرضه لشعر في عظم الفك ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.


وقال اتحاد كرة القدم، إن أبو ليلى سيبدأ رحلة العلاج والتأهيل برفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.


وتعرض أبو ليلى لإصابة قوية أجبرته على الخروج من المباراة أمام الكويت التي جرت أمس وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة السادسة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.


ومع اختتام الجولة السادسة من الدور الثالث للتصفيات، استقرت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ثم العراق 11، المنتخب الوطني 9، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً 3 نقاط.


وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.-(بترا)

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