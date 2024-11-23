حارس مرمى النشامى أبو ليلى يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، تعرضه لشعر في عظم الفك ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
وقال اتحاد كرة القدم، إن أبو ليلى سيبدأ رحلة العلاج والتأهيل برفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.
وتعرض أبو ليلى لإصابة قوية أجبرته على الخروج من المباراة أمام الكويت التي جرت أمس وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة السادسة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ومع اختتام الجولة السادسة من الدور الثالث للتصفيات، استقرت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ثم العراق 11، المنتخب الوطني 9، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً 3 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.-(بترا)
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