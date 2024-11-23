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فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـسبايس إكس بالعودة لمنصته

11/23/2024 3:41:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس"، أمس الثلاثاء، من ولاية تكساس تحت أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترمب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.


وبحسب صحيفة ميامي تايمز، فانه خلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ في البحر.


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