فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـسبايس إكس بالعودة لمنصته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس"، أمس الثلاثاء، من ولاية تكساس تحت أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترمب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.
وبحسب صحيفة ميامي تايمز، فانه خلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ في البحر.
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