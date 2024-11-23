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كوب 29.. ترجيحات بإعادة طرح ملفات متعلقة بالتمويل وسوق الكربون

11/23/2024 3:41:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أذربيجان– ترجيحات تخرج هنا وهناك داخل أروقة غرف المفاوضات في قمة المناخ "كوب 29" عما ستؤول إليه هذه النقاشات من مخرجات بعد عمل دام لأسبوعين متتاليين.
هذه الترجيحات تزيد من وتيرة "القلق" لدى الخبراء والمراقبين لهذه المفاوضات، بل "والتشكيك" في أن "هذه القمة ستعيد طرح الكثير من الملفات المتعلقة بالتمويل وسوق الكربون، وغيرها، ولكن بصيغة وشكل جديد، مثلما يحدث في كل قمة سنوية ماضية، بهدف عدم اتخاذ قرار ملزم للدول المتقدمة بالتخلص من الوقود الأحفوري، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب مسؤوليتها التاريخية عن انبعاثات غازات الدفيئة".
فهذه المرة تذهب الترجيحات بعدم الخروج بنص قرار ختامي للقمة، والذي قد يضع المفاوضات على محك الخطر بشأن اتخاذ قرارات بشأن الهدف الكمي والجماعي الجديد، الذي تتطلع إليه الدول النامية، بخاصة فيما يتعلق بإدراج الخسائر والأضرار ضمنه، وفق ما أكدته مسؤولة المناخ العالمية ومبادرة المُناخ في منظمة أوكسفام انترناشونال صفاء الجيوسي.
وتحاول الدول المتقدمة الضغط باتجاه عدم إدراج نص جديد متعلق بالخسائر والأضرار ضمن الهدف الكمي والجماعي، بحجة أن ذلك سيرتب عليها التزامات مالية جديدة، غير تلك التي ستعمل على ضخها ضمن صندوق الخسائر والأضرار، الذي أطلق في قمة شرم الشيخ "كوب 27"، وما اتخذ من قرار بشأنه في قمة دبي "كوب 28".
كما وأبدت المجموعة العربية أمس تخوفاتها الى ما آلت عليه قمة مجموعة العشرين (G20) في البرازيل، التي انعقدت أول من أمس، وأن ذلك "يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات التي تجري في قمة المناخ "كوب 29"، وبالأخص على ملف تمويل المُناخ".
وأكدت المجموعة، خلال اجتماعها أمس على "أن الدول المتقدمة بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي تطالب بالمزيد من الجهود بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأن تقدم الدول النامية تمويلات لمساعدتها على هذا الخفض".
ولعل تخوفات المجموعة نابع من "أن يجري العمل على ضخ بضعة ملايين من الدولارات لمساعدة الدول النامية، وأن تكون الغاية ذر الرماد بالعيون، كما أطلق عليها المجموعة العربية.
وما يزال كذلك الصراع قائماً حول المسؤولية المشتركة والتاريخية بشأن الانبعاثات، فالدول المتقدمة تتنصل مراراً وتكراراً من تحملها لهذه المسؤولية وحدها دون إدراج الدول الغنية وحتى النامية بهذا السياق، محاولة الدفع بإزالة كلمة "ولكن المتباينة" من العبارة المدرجة باتفاق باريس والتي تقضي بأن المسؤولية عن الانبعاثات هي مشتركة لكن متباينة بين الدول.
ولكن هذا الأمر غير مقبول لدى الدول النامية والغنية الرافضة كلياً لهذا الاتجاه، وهو ما تؤيده العديد من المنظمات الدولية، والتي تقول بأن العمل المناخي لا يمكن أن يتقدم دون الاعتراف بهذه المسؤولية ودفع الدول المتقدمة بالتزاماتها للدول النامية، وفق صفاء الجيوسي.
وشددت، في تصريحات لـ"الغد"، على هامش قمة المُناخ، "بأن الهدف الكمي والجماعي الجديد لا بد أن يشتمل على أهداف فرعية تشمل التخفيف والتكيف، وعلى الخسائر والأضرار، مع أن تتناسب الآلية الخاصة به جميع الدول النامية، وكيف سيجري توزيع هذه الالتزامات".
ويحتاج العالم، بحد قولها لـ"نحو خمسة تريليونات دولار سنوياً لتغطية التمويلات المُناخية المطلوبة، في وقت لا بد أن يؤكد فيه الهدف الكمي الجديد من حصول هذه الدول على التمويل بشكل منح وليس قروضا، مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة في هذا الشأن".
وبينت "أن أصوات دول الجنوب، والمجموعة العربية وغيرها تتوافق حالياً على أن هنالك حاجة للخروج بهدف جديد يأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات العالم اليوم، لأن التغير المناخي يعصف بالمنطقة العربية وبشكل لم يعد بالإمكان إنكاره".
ولفتت إلى "أن نص القرار الختامي يجب أن يشمل كافة القرارات المتعلقة بالهدف الجديد، وبرنامج خطة عمل التخفيف، والتكيف، والتي تُسهم بالحد من الاحترار العالمي لـ1.5 درجة مئوية"

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