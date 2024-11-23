كوب 29.. ترجيحات بإعادة طرح ملفات متعلقة بالتمويل وسوق الكربون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
أذربيجان– ترجيحات تخرج هنا وهناك داخل أروقة غرف المفاوضات في قمة المناخ "كوب 29" عما ستؤول إليه هذه النقاشات من مخرجات بعد عمل دام لأسبوعين متتاليين.
هذه الترجيحات تزيد من وتيرة "القلق" لدى الخبراء والمراقبين لهذه المفاوضات، بل "والتشكيك" في أن "هذه القمة ستعيد طرح الكثير من الملفات المتعلقة بالتمويل وسوق الكربون، وغيرها، ولكن بصيغة وشكل جديد، مثلما يحدث في كل قمة سنوية ماضية، بهدف عدم اتخاذ قرار ملزم للدول المتقدمة بالتخلص من الوقود الأحفوري، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب مسؤوليتها التاريخية عن انبعاثات غازات الدفيئة".
فهذه المرة تذهب الترجيحات بعدم الخروج بنص قرار ختامي للقمة، والذي قد يضع المفاوضات على محك الخطر بشأن اتخاذ قرارات بشأن الهدف الكمي والجماعي الجديد، الذي تتطلع إليه الدول النامية، بخاصة فيما يتعلق بإدراج الخسائر والأضرار ضمنه، وفق ما أكدته مسؤولة المناخ العالمية ومبادرة المُناخ في منظمة أوكسفام انترناشونال صفاء الجيوسي.
وتحاول الدول المتقدمة الضغط باتجاه عدم إدراج نص جديد متعلق بالخسائر والأضرار ضمن الهدف الكمي والجماعي، بحجة أن ذلك سيرتب عليها التزامات مالية جديدة، غير تلك التي ستعمل على ضخها ضمن صندوق الخسائر والأضرار، الذي أطلق في قمة شرم الشيخ "كوب 27"، وما اتخذ من قرار بشأنه في قمة دبي "كوب 28".
كما وأبدت المجموعة العربية أمس تخوفاتها الى ما آلت عليه قمة مجموعة العشرين (G20) في البرازيل، التي انعقدت أول من أمس، وأن ذلك "يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات التي تجري في قمة المناخ "كوب 29"، وبالأخص على ملف تمويل المُناخ".
وأكدت المجموعة، خلال اجتماعها أمس على "أن الدول المتقدمة بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي تطالب بالمزيد من الجهود بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأن تقدم الدول النامية تمويلات لمساعدتها على هذا الخفض".
ولعل تخوفات المجموعة نابع من "أن يجري العمل على ضخ بضعة ملايين من الدولارات لمساعدة الدول النامية، وأن تكون الغاية ذر الرماد بالعيون، كما أطلق عليها المجموعة العربية.
وما يزال كذلك الصراع قائماً حول المسؤولية المشتركة والتاريخية بشأن الانبعاثات، فالدول المتقدمة تتنصل مراراً وتكراراً من تحملها لهذه المسؤولية وحدها دون إدراج الدول الغنية وحتى النامية بهذا السياق، محاولة الدفع بإزالة كلمة "ولكن المتباينة" من العبارة المدرجة باتفاق باريس والتي تقضي بأن المسؤولية عن الانبعاثات هي مشتركة لكن متباينة بين الدول.
ولكن هذا الأمر غير مقبول لدى الدول النامية والغنية الرافضة كلياً لهذا الاتجاه، وهو ما تؤيده العديد من المنظمات الدولية، والتي تقول بأن العمل المناخي لا يمكن أن يتقدم دون الاعتراف بهذه المسؤولية ودفع الدول المتقدمة بالتزاماتها للدول النامية، وفق صفاء الجيوسي.
وشددت، في تصريحات لـ"الغد"، على هامش قمة المُناخ، "بأن الهدف الكمي والجماعي الجديد لا بد أن يشتمل على أهداف فرعية تشمل التخفيف والتكيف، وعلى الخسائر والأضرار، مع أن تتناسب الآلية الخاصة به جميع الدول النامية، وكيف سيجري توزيع هذه الالتزامات".
ويحتاج العالم، بحد قولها لـ"نحو خمسة تريليونات دولار سنوياً لتغطية التمويلات المُناخية المطلوبة، في وقت لا بد أن يؤكد فيه الهدف الكمي الجديد من حصول هذه الدول على التمويل بشكل منح وليس قروضا، مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة في هذا الشأن".
وبينت "أن أصوات دول الجنوب، والمجموعة العربية وغيرها تتوافق حالياً على أن هنالك حاجة للخروج بهدف جديد يأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات العالم اليوم، لأن التغير المناخي يعصف بالمنطقة العربية وبشكل لم يعد بالإمكان إنكاره".
ولفتت إلى "أن نص القرار الختامي يجب أن يشمل كافة القرارات المتعلقة بالهدف الجديد، وبرنامج خطة عمل التخفيف، والتكيف، والتي تُسهم بالحد من الاحترار العالمي لـ1.5 درجة مئوية"
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