طقس بارد نسبيا اليوم وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، دون معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خصوصا في أجزاء من مناطق شمال المملكة.
كما تتهيئ الفرصة في ساعات مابعد الظهر لهطول بعض الزخات في اقصى البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وأجزاء من البادية في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة، داعية السائقين إلى توخي الحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات المبتلة.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس الخميس والجمعة مائلًا للبرودة خصوصا فوق المرتفعات الجبلية ، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس السبت، مستقرًا ولطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 21 - 10، وفي مناطق السهول 17 - 11، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.-(بترا)
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