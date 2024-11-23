طقس بارد نسبيا اليوم وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، دون معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خصوصا في أجزاء من مناطق شمال المملكة.



كما تتهيئ الفرصة في ساعات مابعد الظهر لهطول بعض الزخات في اقصى البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وأجزاء من البادية في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة، داعية السائقين إلى توخي الحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات المبتلة.



ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس الخميس والجمعة مائلًا للبرودة خصوصا فوق المرتفعات الجبلية ، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويكون الطقس السبت، مستقرًا ولطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 21 - 10، وفي مناطق السهول 17 - 11، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.-(بترا)