الأردن يؤكد في مجلس الأمن التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، الليلة الماضية إن المملكة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.



وقال الحمود أمام مجلس الأمن الذي استأنف جلسته بشأن القضية الفلسطينية، إن الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات ضمن 117 قافلة تحتوي على أكثر من 4000 حاوية، ونحو 133 مليون دولار بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.



وأفاد أن الأردن قام بتسليم 53 طائرة للمساعدة في النقل، منها 13 من سلاح الجو الملكي الأردني، مضيفًا أن نحو 40 دولة أخرى تتعاون، إلى جانب المنظمات الدولية، في تنفيذ 399 عملية في شمال وجنوب غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات للمستشفيات.



من جانبه، أدان مندوب المملكة العربية السعودية الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني حيث استشهد وجُرح أكثر من 150 ألف شخص - معظمهم من النساء والأطفال - فضلاً عن الحظر المفروض على أنشطة الأونروا في قطاع غزة.



كما أدان كذلك كل ما يهدد استقرار لبنان وأمنه وتشريد شعبه، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الأبرياء، بما في ذلك انتهاك المسجد الأقصى.



وأشار إلى أن حكومة بلاده ترأست اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، داعيًا عددًا من الدول التي تعزز السلام على دعم الدولة الفلسطينية واعتبارها مؤهلة لتصبح عضوًا كامل العضوية التابعة للأمم المتحدة.



وفي الوقت نفسه، أشار ممثل تركيا إلى أن "الكارثة التي من صنع الإنسان لتصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان هي عواقب الإفلات من العقاب لفترة طويلة.



وقال: "لا يمكن لهذا المجلس أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة، ومقتل ما يقرب من 300 منهم، وتعرض الآليات الإنسانية الرئيسية للخطر"، مرددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.



ودعا المندوب التركي إلى تنفيذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 18 أيلول الماضي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، وخاصة من قبل أعضاء مجلس الأمن، لدعم حل الدولتين. مضيفًا أن حماية الأونروا "هي مسؤوليتنا المشتركة حتى يتحقق حل الدولتين".-(بترا)