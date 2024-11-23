الأمن: فحص أكثر من نصف مليون مركبة خلال الحملة الشتوية

أعلنت مديرية الأمن العام أن ما يزيد عن نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية وان 85 بالمئة من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.



وبينت المديرية أن عدم صلاحية الأضوية بأنواعها (الأمامية والخلفية والغمازات والرجوع للخلف والبريك) بالإضافة لماسحات الزجاج أبرز النواقص الفنية التي وجدت خلال حملة الفحص الفني على المركبات.



وكانت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة، بدأت منذ الثاني من الشهر الحالي حملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة أسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.-(بترا)