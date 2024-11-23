قطر: الأردن ضمن أكثر الدول مشاركة في جائزة الدوحة للكتاب العربي 2024

‎‎ ‎أعلنت جائزة الدوحة للكتاب العربي في دورتها الأولى لهذا العام، عن تقدم 1261 مرشحا للجائزة يمثلون 35 دولة عربية وإسلامية.



‎ووفقا لبيان أورده موقع الجائزة الإلكتروني، اليوم الأربعاء، يعتبر الأردن من بين أكثر الدول مشاركة في الجائزة، حيث يحتل المرتبة الخامسة في عدد المتقدمين للجائزة.



‎وتهدف جائزة الدوحة للكتاب العربي، إلى إثراء المكتبة العربية، من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات لتقديم أفضل إنتاج معرفي وتكريم الدراسات الجادة والتعريف بها.



‎وأشار البيان إلى أن لجان تحكيم الجائزة تواصل أعمالها لفرز المشاركات التي تلقتها الجائزة في مجالاتها الخمسة، والتي أخضعت لفرز أولي للتأكد من موافقتها الشروط والأحكام، حيث انتقلت اللجان بعد ذلك للتحكيم في مرحلته الأولى، فيما تجري الآن المرحلة الثانية منه، على أن يتم الانتهاء منها في منتصف الشهر المقبل.



‎وأطلقت قطر جائزة الدوحة للكتاب العربي، خلال آذار الماضي، ضمن جهودها الرامية إلى دعم الثقافة العربية وتكريم القائمين عليها.



‎وتشمل الجائزة في دورتها الأولى فئتين: فئة الكتاب المفرد، ويشترط فيه أن يكون مؤلفا باللغة العربية، وأن ينتمي موضوعه إلى أحد المجالات المعرفية للجائزة، وأن يكون نشر ورقيا (وله رقم إيداع دولي) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يقل عدد كلماته عن 30 ألفا، وأن يلتزم المؤلف بالضوابط العلمية منهجا وتوثيقا.



‎أما الفئة الثانية فهي فئة الإنجاز، ويشترط في الترشح لها (سواء كان فردا أم مؤسسة) بروز إنتاج معرفي فيه رفد للفكر والإبداع في الثقافة العربية، وأن يتميز بالجدة والأصالة، وأن يشكل إضافة إلى المعرفة والثقافة الإنسانية.



‎وتشمل المجالات التي تتناولها الجائزة، الدراسات الاجتماعية والفلسفية، الدراسات اللغوية والأدبية، العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، العلوم التاريخية، والمعاجم والموسوعات والتحقيق.-(بترا)