الملك يستقبل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.



وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تقديره لجهود بوريل في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.



ولفت جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية والدور المهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.- (بترا)