Sunday, 24 November 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يستقبل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية

11/23/2024 3:41:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.


وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تقديره لجهود بوريل في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.


ولفت جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية والدور المهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.- (بترا)

MENAFN23112024000072011014ID1108917238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث