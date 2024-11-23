الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات
التاريخ
11/23/2024 3:41:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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