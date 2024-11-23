وادي الأردن والفاو تبحثان سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

بحث أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة خلال اجتماعً موسعً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، المهندس نبيل عساف، بحضور أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، سبل تعزيز التعاون في تطوير وتنمية وادي الأردن، بما يواكب التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.



وأكد المهندس الحيصة خلال اللقاء أهمية الشراكة مع منظمة الفاو، مشيرًا إلى دورها البارز في دعم التنمية المستدامة. وأوضح أن التركيز ينصب على تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة البنية التحتية. كما شدد على أهمية التعاون لتطوير مشاريع تستهدف تحسين جودة المياه وإعادة استخدامها، ما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.



من جانبه، أثنى المهندس نبيل عساف على جهود السلطة في إدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا التزام منظمة الفاو بدعم التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الغذاء في الأردن. وأعرب عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة لتحسين حوكمة المياه الزراعية، وتعزيز صمود النظم الغذائية في مواجهة التغير المناخي.



كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه، ودعم المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز السياسات التنموية في الوادي.



وتخلل اللقاء زيارة ميدانية لمجموعة من المزارع في وادي الأردن، حيث تم الاطلاع على التحديات التي تواجه المزارعين، ومناقشة الحلول المستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.



تأتي هذه الجهود المشتركة ضمن رؤية واضحة لجعل وادي الأردن نموذجًا للتنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد المحلي في إطار مواجهة التحديات المناخية العالمية.