وادي الأردن والفاو تبحثان سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة خلال اجتماعً موسعً مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، المهندس نبيل عساف، بحضور أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، سبل تعزيز التعاون في تطوير وتنمية وادي الأردن، بما يواكب التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.
وأكد المهندس الحيصة خلال اللقاء أهمية الشراكة مع منظمة الفاو، مشيرًا إلى دورها البارز في دعم مشاريع التنمية المستدامة. وأوضح أن التركيز ينصب على تحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة البنية التحتية. كما شدد على أهمية التعاون لتطوير مشاريع تستهدف تحسين جودة المياه وإعادة استخدامها، ما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أثنى المهندس نبيل عساف على جهود السلطة في إدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا التزام منظمة الفاو بدعم التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الغذاء في الأردن. وأعرب عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة لتحسين حوكمة المياه الزراعية، وتعزيز صمود النظم الغذائية في مواجهة التغير المناخي.
كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه، ودعم المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز السياسات التنموية في الوادي.
وتخلل اللقاء زيارة ميدانية لمجموعة من المزارع في وادي الأردن، حيث تم الاطلاع على التحديات التي تواجه المزارعين، ومناقشة الحلول المستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
تأتي هذه الجهود المشتركة ضمن رؤية واضحة لجعل وادي الأردن نموذجًا للتنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد المحلي في إطار مواجهة التحديات المناخية العالمية.
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