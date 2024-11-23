الاحتلال يفاوض بالنار.. كيف يبدو مسرح عمليات جنوب لبنان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- بعد شهر ونصف من عدوانها الأعنف جوا وبرا وبحرا، تتسارع ضربات الاحتلال في جنوب لبنان وعمقه، فيما يرد "حزب الله" بقصف مواقع عسكرية صهيونية، وبالتوازي تجري مفاوضات لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار.
فالولايات المتحدة رغم كونها الحليف الأكبر للاحتلال وأهم مصادر دعمها ماديا وعسكريا في حرب الإبادة على غزة ولبنان، تدعي أنها تقود وساطة بين تل أبيب وبيروت عبر مبعوثها المولود في الكيان الصهيوني عاموس هوكشتاين للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المتواصل منذ 23 أيلول (سبتمبر) 2024.
وصباح أمس، وصل هوكشتاين إلى بيروت لاستئناف المباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال.
والتقارير الواردة من الكيان الصهيوني ولبنان، تشير إلى أن المعضلة العالقة في عنق الاتفاق المأمول هي شرط صهيوني ملغوم يتمثل في مطالبتها بـ"حرية مهاجمة أهداف في لبنان حتى بعد وقف إطلاق النار"، كما تفعل في سورية.
هذا الشرط الصهيوني الذي وصفه مراقبون بـ"التعجيزي"، ترفضه بيروت بشدة حتى الآن على اعتبار أن من شأنه إطلاق يد الاحتلال في الداخل اللبناني متى أوجدت لنفسها ذريعة دون أي التزام بالاتفاق.
ووسط التحركات الدبلوماسية، يحاول الاحتلال ميدانيا التوغل برا داخل الأراضي اللبنانية في محاور مختلفة، توازيا مع التصعيد المطرد في الغارات والقصف وأيضا مع تسريع وتيرة الاغتيالات لقيادات من "حزب الله".
وهذا يتسق مع ما قاله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، ومفاده أن "المفاوضات يجب أن تجري تحت القصف والنار".
وفيما يلي ترصد الأناضول عبر مصادر ميدانية مسرح عمليات جنوب لبنان:
3 محاور إستراتيجية للتوغل
في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الصهيوني بدأ المرحلة الثانية من "المناورة البرية" جنوب لبنان، وتتضمن التقدم باتجاه خط الدفاع الثاني لـ"حزب الله" في قرى أكثر عمقا، وفق تصنيفات لما تعتقد تل أبيب أنها دفاعات وضعها الحزب لصد أي توغلات برية.
وبدأ جيش الاحتلال مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، المرحلة الأولى من التوغل البري حيث دخل على مدى أسابيع مناطق حدودية في لبنان ونفذ عملية تفخيخ ونسف ممنهج لبلدات عديدة تمثل خط الدفاع الأول لـ"حزب الله"، لكنه لم يتمكن من البقاء بسبب خسائره البشرية المتواصلة.
وقالت مصادر ميدانية لبنانية، إن الاحتلال يركز الآن على 3 محاور رئيسية للتوغل البري جنوبا، وهي محاور بلدات الخيام (جنوب شرق)، وبنت جبيل (وسط جنوب)، وشمع (جنوب غرب).
وعن المرحلة الثانية من التوغل البري، قال العميد اللبناني حسن جوني: "حتى الآن تنفيذها بطيء جدا، ويحاول الجيش الإسرائيلي الضغط على 3 محاور ومناطق عمليات بين القطاع الغربي (شمع)، والأوسط (بنت جبيل)، والشرقي (الخيام)".
ورأى في حديث للأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي يحاول تكريس احتلاله لمناطق ذات قيمة ورمزية في الجنوب، والعمل على إنقاذ سمعته عقب عجزه في المرحلة الأولى عن احتلال قرية واحدة وفق إعلام عبري".
وبحسب جوني، فإن "محور الخيام يحمل أهمية إستراتيجية كبيرة، لما لها من رمزية تاريخية وأهمية جغرافية، فتاريخيا هي بلدة مقاومة للاحتلال، أما جغرافيا فهذه البلدة تمتد على سلسلة هضاب مشرفة على الداخل الإسرائيلي والمستوطنات المحاذية، كما أنها مشرفة أيضا على الداخل اللبناني".
واعتبر أن "إسقاط الخيام هو الهدف الإسرائيلي، وليس التوسع تجاه البقاع (شمال شرق)، لأن هذا الأمر لا يعنيه، فما يهمه هو تدمير البنى التحتية لحزب الله".
وأكد الخبير العسكري أهمية بنت جبيل الإستراتيجية "كونها قرية كبيرة وحتى الساعة لم يستطع الإسرائيلي احتلالها".
من جانبه، أوضح العميد اللبناني المتقاعد علي أبي رعد، أن "أهم نقطتين إستراتيجيتين لإسرائيل هما شمع والخيام".
وقال إن "السيطرة على الخيام تعني السيطرة على القطاع الشرقي وصولا لسهل بلدة حولا وقد يقطع فيها طريق البقاع، فالخيام هي نقطة عالية وترتفع 950 مترا عن سطح البحر".
"أما إذا سيطر الجيش الإسرائيلي على قرية شمع فهو يعزل القطاع الغربي من الناقورة إلى صور، ولا يعود هناك أي حركة في هذه المنطقة"، وفق أبي رعد.
فرض أمر واقع
في السياق، أوضح جوني أن الهدف من التوسّع العسكري الصهيوني زيادة الضغط العسكري على "حزب الله" بموازاة دراسة لبنان اتفاق وقف إطلاق النار للرد عليه.
وأشار إلى أن "الهدف الإسرائيلي إقناع لبنان بالقوة بالموافقة على الشروط"، لافتا إلى أن "تسخين الميدان متوقع بمواكبة مسألة دراسة مسودة الاتفاق".
فضلا عن "إرهاق حزب الله عسكريا وإرجاعه لخلف نهر الليطاني"، بالإضافة إلى إنشاء أرض حدودية عازلة.
أما الخبير العسكري أبي رعد، فبيّن أن "هدف التوسع فرض أمر واقع تفاوض عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار ولوضع شروط إضافية".
وهناك أيضا "هدف غير ظاهر، ويتمثل في إيجاد منطقة محروقة بالكامل لا تصلح للعيش ولا للحياة، وهذا يظهر عند استعمال الجيش الإسرائيلي قنابل محرمة دوليا ومنها الفوسفورية".
تكتيكات "حزب الله"
وعن طريقة عمل "حزب الله"، أفاد جوني بأنه "يحاول الحفاظ على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات لإبقاء أمن إسرائيل مفقودا، وإرباك منظومتها الدفاعية، وإبقاء التهديد قائما ومحتملا لمعظم الأهداف التي وصل إليها".
ورأى أن "الهدف من تكريس التهديد واستمراره إقناع إسرائيل بأن الحسم العسكري غير ممكن مع المقاومة التي تستعد لمعركة طويلة، ولا بد له العودة للاتفاق السياسي لتحقيق هدفه المعلن وهو عودة سكان الشمال".
أما أبي رعد فأشار إلى أن "حزب الله يتبع تكتيكا ممزوجا من حرب جيوش وحرب عصابات في البرّ"، موضحا أن "هناك أماكن قتال ثابت مثل قتال الجيوش كما نرى في بلدات شمع وكفركلا والخيام".
بينما "هناك قتال عصابات حيث نرى عمليات كر وفر، أي استدراج العدو لكمين كما حصل في شمع، والكمائن تؤدي إلى دمار عدد من الدبابات الإسرائيلية وإيقاع قتلى"، وفق أبي رعد.
وإضافة إلى الصواريخ، لفت الخبير العسكري إلى أن "حزب الله يمتلك 28 نوعًا من المسيّرات التي لا يجد الجيش الإسرائيلي حلا للتصدي لها نظرا لصعوبة رصدها وإسقاطها بسبب تكوينها وطريقة صنعها".
مرحلة حاسمة
وعشية وصول المبعوث الأميركي لمساعي الوساطة، قالت القناة 12 العبرية، إن "الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة هذا الأسبوع".
وأوضحت أنه "بعد أن أحالت سفيرة واشنطن ليزا جونسون المقترح الأميركي الإسرائيلي إلى لبنان (الخميس) الماضي، أرسل حزب الله وثيقة رد إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسيسلمها الأخير إلى هوكشتاين".
وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يراجع هوكشتاين رد حزب الله مع ممثلي الحكومة اللبنانية، واعتمادا على درجة التقدم، سيتم تحديد الخطوات التالية".-(وكالات)
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