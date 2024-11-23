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الاحتلال يفاوض بالنار.. كيف يبدو مسرح عمليات جنوب لبنان؟

11/23/2024 3:41:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- بعد شهر ونصف من عدوانها الأعنف جوا وبرا وبحرا، تتسارع ضربات الاحتلال في جنوب لبنان وعمقه، فيما يرد "حزب الله" بقصف مواقع عسكرية صهيونية، وبالتوازي تجري مفاوضات لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار.
فالولايات المتحدة رغم كونها الحليف الأكبر للاحتلال وأهم مصادر دعمها ماديا وعسكريا في حرب الإبادة على غزة ولبنان، تدعي أنها تقود وساطة بين تل أبيب وبيروت عبر مبعوثها المولود في الكيان الصهيوني عاموس هوكشتاين للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المتواصل منذ 23 أيلول (سبتمبر) 2024.
وصباح أمس، وصل هوكشتاين إلى بيروت لاستئناف المباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال.
والتقارير الواردة من الكيان الصهيوني ولبنان، تشير إلى أن المعضلة العالقة في عنق الاتفاق المأمول هي شرط صهيوني ملغوم يتمثل في مطالبتها بـ"حرية مهاجمة أهداف في لبنان حتى بعد وقف إطلاق النار"، كما تفعل في سورية.
هذا الشرط الصهيوني الذي وصفه مراقبون بـ"التعجيزي"، ترفضه بيروت بشدة حتى الآن على اعتبار أن من شأنه إطلاق يد الاحتلال في الداخل اللبناني متى أوجدت لنفسها ذريعة دون أي التزام بالاتفاق.
ووسط التحركات الدبلوماسية، يحاول الاحتلال ميدانيا التوغل برا داخل الأراضي اللبنانية في محاور مختلفة، توازيا مع التصعيد المطرد في الغارات والقصف وأيضا مع تسريع وتيرة الاغتيالات لقيادات من "حزب الله".
وهذا يتسق مع ما قاله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، ومفاده أن "المفاوضات يجب أن تجري تحت القصف والنار".
وفيما يلي ترصد الأناضول عبر مصادر ميدانية مسرح عمليات جنوب لبنان:
3 محاور إستراتيجية للتوغل
في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الصهيوني بدأ المرحلة الثانية من "المناورة البرية" جنوب لبنان، وتتضمن التقدم باتجاه خط الدفاع الثاني لـ"حزب الله" في قرى أكثر عمقا، وفق تصنيفات لما تعتقد تل أبيب أنها دفاعات وضعها الحزب لصد أي توغلات برية.
وبدأ جيش الاحتلال مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، المرحلة الأولى من التوغل البري حيث دخل على مدى أسابيع مناطق حدودية في لبنان ونفذ عملية تفخيخ ونسف ممنهج لبلدات عديدة تمثل خط الدفاع الأول لـ"حزب الله"، لكنه لم يتمكن من البقاء بسبب خسائره البشرية المتواصلة.
وقالت مصادر ميدانية لبنانية، إن الاحتلال يركز الآن على 3 محاور رئيسية للتوغل البري جنوبا، وهي محاور بلدات الخيام (جنوب شرق)، وبنت جبيل (وسط جنوب)، وشمع (جنوب غرب).
وعن المرحلة الثانية من التوغل البري، قال العميد اللبناني حسن جوني: "حتى الآن تنفيذها بطيء جدا، ويحاول الجيش الإسرائيلي الضغط على 3 محاور ومناطق عمليات بين القطاع الغربي (شمع)، والأوسط (بنت جبيل)، والشرقي (الخيام)".
ورأى في حديث للأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي يحاول تكريس احتلاله لمناطق ذات قيمة ورمزية في الجنوب، والعمل على إنقاذ سمعته عقب عجزه في المرحلة الأولى عن احتلال قرية واحدة وفق إعلام عبري".
وبحسب جوني، فإن "محور الخيام يحمل أهمية إستراتيجية كبيرة، لما لها من رمزية تاريخية وأهمية جغرافية، فتاريخيا هي بلدة مقاومة للاحتلال، أما جغرافيا فهذه البلدة تمتد على سلسلة هضاب مشرفة على الداخل الإسرائيلي والمستوطنات المحاذية، كما أنها مشرفة أيضا على الداخل اللبناني".
واعتبر أن "إسقاط الخيام هو الهدف الإسرائيلي، وليس التوسع تجاه البقاع (شمال شرق)، لأن هذا الأمر لا يعنيه، فما يهمه هو تدمير البنى التحتية لحزب الله".
وأكد الخبير العسكري أهمية بنت جبيل الإستراتيجية "كونها قرية كبيرة وحتى الساعة لم يستطع الإسرائيلي احتلالها".
من جانبه، أوضح العميد اللبناني المتقاعد علي أبي رعد، أن "أهم نقطتين إستراتيجيتين لإسرائيل هما شمع والخيام".
وقال إن "السيطرة على الخيام تعني السيطرة على القطاع الشرقي وصولا لسهل بلدة حولا وقد يقطع فيها طريق البقاع، فالخيام هي نقطة عالية وترتفع 950 مترا عن سطح البحر".
"أما إذا سيطر الجيش الإسرائيلي على قرية شمع فهو يعزل القطاع الغربي من الناقورة إلى صور، ولا يعود هناك أي حركة في هذه المنطقة"، وفق أبي رعد.
فرض أمر واقع
في السياق، أوضح جوني أن الهدف من التوسّع العسكري الصهيوني زيادة الضغط العسكري على "حزب الله" بموازاة دراسة لبنان اتفاق وقف إطلاق النار للرد عليه.
وأشار إلى أن "الهدف الإسرائيلي إقناع لبنان بالقوة بالموافقة على الشروط"، لافتا إلى أن "تسخين الميدان متوقع بمواكبة مسألة دراسة مسودة الاتفاق".
فضلا عن "إرهاق حزب الله عسكريا وإرجاعه لخلف نهر الليطاني"، بالإضافة إلى إنشاء أرض حدودية عازلة.
أما الخبير العسكري أبي رعد، فبيّن أن "هدف التوسع فرض أمر واقع تفاوض عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار ولوضع شروط إضافية".
وهناك أيضا "هدف غير ظاهر، ويتمثل في إيجاد منطقة محروقة بالكامل لا تصلح للعيش ولا للحياة، وهذا يظهر عند استعمال الجيش الإسرائيلي قنابل محرمة دوليا ومنها الفوسفورية".
تكتيكات "حزب الله"
وعن طريقة عمل "حزب الله"، أفاد جوني بأنه "يحاول الحفاظ على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات لإبقاء أمن إسرائيل مفقودا، وإرباك منظومتها الدفاعية، وإبقاء التهديد قائما ومحتملا لمعظم الأهداف التي وصل إليها".
ورأى أن "الهدف من تكريس التهديد واستمراره إقناع إسرائيل بأن الحسم العسكري غير ممكن مع المقاومة التي تستعد لمعركة طويلة، ولا بد له العودة للاتفاق السياسي لتحقيق هدفه المعلن وهو عودة سكان الشمال".
أما أبي رعد فأشار إلى أن "حزب الله يتبع تكتيكا ممزوجا من حرب جيوش وحرب عصابات في البرّ"، موضحا أن "هناك أماكن قتال ثابت مثل قتال الجيوش كما نرى في بلدات شمع وكفركلا والخيام".
بينما "هناك قتال عصابات حيث نرى عمليات كر وفر، أي استدراج العدو لكمين كما حصل في شمع، والكمائن تؤدي إلى دمار عدد من الدبابات الإسرائيلية وإيقاع قتلى"، وفق أبي رعد.
وإضافة إلى الصواريخ، لفت الخبير العسكري إلى أن "حزب الله يمتلك 28 نوعًا من المسيّرات التي لا يجد الجيش الإسرائيلي حلا للتصدي لها نظرا لصعوبة رصدها وإسقاطها بسبب تكوينها وطريقة صنعها".
مرحلة حاسمة
وعشية وصول المبعوث الأميركي لمساعي الوساطة، قالت القناة 12 العبرية، إن "الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة هذا الأسبوع".
وأوضحت أنه "بعد أن أحالت سفيرة واشنطن ليزا جونسون المقترح الأميركي الإسرائيلي إلى لبنان (الخميس) الماضي، أرسل حزب الله وثيقة رد إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسيسلمها الأخير إلى هوكشتاين".
وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يراجع هوكشتاين رد حزب الله مع ممثلي الحكومة اللبنانية، واعتمادا على درجة التقدم، سيتم تحديد الخطوات التالية".-(وكالات)

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