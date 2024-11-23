مصير الأونروا على المحك في عهد ترامب.. والاحتلال يخطط لإنهاء عملها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- تزداد المخاوف من عهد الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب" وإدارته القادمة على مصير "الأونروا"، نظير العداء لوجودها، والمنسجم مع موقف حكومة الاحتلال وقرارها الأخير بحظر عملها في القدس المحتلة وأنحاء الضفة الغربية، سعياً مشتركاً للمساس بولايتها وطمس رمزية تمثيلها لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقد لا يبدو مستبعداً على الرئيس "ترامب"، الذي أوكل مهام إدارته لأشخاص يدينون بالولاء للكيان الصهيوني، اعتماد نهجٍ أكثر سوءاً من رئاسته الأولى ضد وكالة "الأونروا"، وعبر التنسيق مع الاحتلال لإلغاء وجودها تدريجياً والمساس بتفويضها الأممي، وتحميل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بخاصة الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بنحو 2 مليون ونصف نسمة، مسؤولية المهام والخدمات.
وفي ظل غلبة سيطرة الحزب الجمهوري على "الكونغرس" بغرفتيه؛ فإن الخشية تبقى حاضرة من العودة لوقف الدعم الأميركي لميزانية "الأونروا" والضغط على كبار المانحين لاتخاذ إجراء مُشابه، والتحرك لسن قانون بحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين، بنحو 40 ألفاً مثلاً، و"شرعنة" تغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريفهم، تماهياً مع مساعي الاحتلال لتقويض نطاق وحجم خدماتها وصولاً لإنهاء وجودها.
ولطالما حاول الاحتلال إلغاء عمل "الأونروا" تدريجياً، والمساس بتفويضها الأممي، عبر دمجه في نطاق صلاحيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، لإنهاء الملف، وإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948.
وتعتبر نتائج هذا المسعى قاتمة، في حال نجاحه وضعف التحرك العربي الدولي لصده؛ إذ يؤدي لتجفيف موارد "الأونروا" تدريجياً، وتقويض نطاقها الخدمي، وصولاً إلى تعطيل دورها الأممي ومهام ولايتها، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً لتغيير "تفويضها" المحدد بالقرار 302 لعام 1949، بعد نيل موافقة الجمعية العامة على دمجه ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما يعني عملياً إلغاء القرار 302.
وبذلك ينتقل عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" تحت مظلة "المفوضية السامية"، التي تعتمد تعريفاً مغايراً للوكالة يستهدف توطينهم حيثما يتواجدون، سبيلاً لإغلاق هذا الملف، وترك المجال مفتوحاً أمام صيغ أميركية على شاكلة "صفقة القرن"، لإقامة كيان فلسطيني ذاتي معني بالقضايا الحياتية السكانية، خلا الأمن والسيادة الموكولتين للاحتلال، بعد قضم المساحة الجغرافية الأكبر من الوطن المحتل وضمها للكيان الصهيوني.
إلا أن أي محاولات أميركية – صهيونية من هذا النوع ستصطدم بالكثير من العراقيل؛ فمحاولات تسليم مهام "الأونروا" إلى "المفوضية السامية" تعد غير قانونية، إزاء اختلاف تعريف اللاجئ عند كليهما.
فبالنسبة "للمفوضية السامية"، يورد التعريف في القانون الدولي، وفق اتفاقية 51 الخاصة بوضع اللاجئين، عدم استطاعتهم العودة خشية عليهم من الاضطهاد في دولتهم التي غادروها، خلافاً للاجئين الفلسطينيين، وفق تعريف "الأونروا" وبموجب القرار الدولي 194، الذين لهم حق العودة والتعويض، والذين ينشدون عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم حتى لو تم اضطهادهم، لولا التعنت والمنع الإسرائيلي.
بينما يحدث الخلط، عند استلال البعد السياسي، لأجل المساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط حق العودة، وتدعيم وضع الفصل العنصري للكيان الصهيوني.
ويرتبط تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالقرار 194، السابق في صدور قرار تأسيس "الأونروا" في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، وبتنفيذ القرارات الأممية الأخرى التي تشكل المظلة القانونية الدولية والإنسانية لاستحقاقه، بينما تنتهي مهام الوكالة عند تطبيق حق العودة، طبقاً لقرار ولايتها.
ويعني ذلك أن افتراض نجاح المساعي الأميركية الصهيونية في إلغاء "الأونروا" لن يقود، قانونياً ودولياً وإنسانياً، إلى إسقاط حق العودة، بدون تغييب حيوية وجود "الأونروا" كشاهد حي على "النكبة" وجرائم الاحتلال الممتدة منذ عام 1948 حتى اليوم، وكممثل رمزي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
إذ يشكل القرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، الإطار القانوني الأبرز لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، من دون التجاوز عن قرارات أممية أخرى تندرج كمصادر مهمة لحق العودة في القانون الدولي والإنساني.
وينبع قرار حق العودة من صلب القانون الدولي ويعد تطبيقاً له، وهو مكفول بميثاق حقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه من غالبية الأعضاء. ولا يسقط القرار بالتقادم كما لا يلغيه أي اتفاق أو معاهدة جديدة، ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لأنه في الأصل حق فردي، ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط بالتقادم أو إعلان السيادة أو فرض الاحتلال، إضافة إلى أنه حق جماعي نابع من حق تقرير المصير.
ويزيد على ذلك تأكيد الأردن، والدول المضيفة والعربية عموماً، رفض أي محاولات للمساس بعمل "الأونروا" أو إنهاء وجودها وتقديم خدماتها، مثلما يقف الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته الوطنية، ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومساعي النيل من حقوقه الوطنية المشروعة.
وربما تدرك الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال أنه ليس سهلاً إلغاء القرار الأممي الذي أُنشئت "الأونروا" بموجبه، فالجمعية العامة للأمم المتحدة هي وحدها المخولة بإلغائه، فضلاً عن أن هذه الخطوة لا تحظى برغبة غالبية الدول في الجمعية العامة، باعتبار أن وجود "الأونروا" يعد عامل أمن واستقرار في المنطقة.
إلا أن إحباط المحاولات الأميركية الصهيونية المضادة لوجود "الأونروا" يعتمد على القيادة الفلسطينية والإسناد العربي الإسلامي في التمسك باستمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194.
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