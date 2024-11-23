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مصير الأونروا على المحك في عهد ترامب.. والاحتلال يخطط لإنهاء عملها

11/23/2024 3:41:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- تزداد المخاوف من عهد الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب" وإدارته القادمة على مصير "الأونروا"، نظير العداء لوجودها، والمنسجم مع موقف حكومة الاحتلال وقرارها الأخير بحظر عملها في القدس المحتلة وأنحاء الضفة الغربية، سعياً مشتركاً للمساس بولايتها وطمس رمزية تمثيلها لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقد لا يبدو مستبعداً على الرئيس "ترامب"، الذي أوكل مهام إدارته لأشخاص يدينون بالولاء للكيان الصهيوني، اعتماد نهجٍ أكثر سوءاً من رئاسته الأولى ضد وكالة "الأونروا"، وعبر التنسيق مع الاحتلال لإلغاء وجودها تدريجياً والمساس بتفويضها الأممي، وتحميل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بخاصة الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بنحو 2 مليون ونصف نسمة، مسؤولية المهام والخدمات.
وفي ظل غلبة سيطرة الحزب الجمهوري على "الكونغرس" بغرفتيه؛ فإن الخشية تبقى حاضرة من العودة لوقف الدعم الأميركي لميزانية "الأونروا" والضغط على كبار المانحين لاتخاذ إجراء مُشابه، والتحرك لسن قانون بحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين، بنحو 40 ألفاً مثلاً، و"شرعنة" تغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريفهم، تماهياً مع مساعي الاحتلال لتقويض نطاق وحجم خدماتها وصولاً لإنهاء وجودها.
ولطالما حاول الاحتلال إلغاء عمل "الأونروا" تدريجياً، والمساس بتفويضها الأممي، عبر دمجه في نطاق صلاحيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، لإنهاء الملف، وإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948.
وتعتبر نتائج هذا المسعى قاتمة، في حال نجاحه وضعف التحرك العربي الدولي لصده؛ إذ يؤدي لتجفيف موارد "الأونروا" تدريجياً، وتقويض نطاقها الخدمي، وصولاً إلى تعطيل دورها الأممي ومهام ولايتها، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً لتغيير "تفويضها" المحدد بالقرار 302 لعام 1949، بعد نيل موافقة الجمعية العامة على دمجه ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما يعني عملياً إلغاء القرار 302.
وبذلك ينتقل عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" تحت مظلة "المفوضية السامية"، التي تعتمد تعريفاً مغايراً للوكالة يستهدف توطينهم حيثما يتواجدون، سبيلاً لإغلاق هذا الملف، وترك المجال مفتوحاً أمام صيغ أميركية على شاكلة "صفقة القرن"، لإقامة كيان فلسطيني ذاتي معني بالقضايا الحياتية السكانية، خلا الأمن والسيادة الموكولتين للاحتلال، بعد قضم المساحة الجغرافية الأكبر من الوطن المحتل وضمها للكيان الصهيوني.
إلا أن أي محاولات أميركية – صهيونية من هذا النوع ستصطدم بالكثير من العراقيل؛ فمحاولات تسليم مهام "الأونروا" إلى "المفوضية السامية" تعد غير قانونية، إزاء اختلاف تعريف اللاجئ عند كليهما.
فبالنسبة "للمفوضية السامية"، يورد التعريف في القانون الدولي، وفق اتفاقية 51 الخاصة بوضع اللاجئين، عدم استطاعتهم العودة خشية عليهم من الاضطهاد في دولتهم التي غادروها، خلافاً للاجئين الفلسطينيين، وفق تعريف "الأونروا" وبموجب القرار الدولي 194، الذين لهم حق العودة والتعويض، والذين ينشدون عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم حتى لو تم اضطهادهم، لولا التعنت والمنع الإسرائيلي.
بينما يحدث الخلط، عند استلال البعد السياسي، لأجل المساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط حق العودة، وتدعيم وضع الفصل العنصري للكيان الصهيوني.
ويرتبط تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالقرار 194، السابق في صدور قرار تأسيس "الأونروا" في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، وبتنفيذ القرارات الأممية الأخرى التي تشكل المظلة القانونية الدولية والإنسانية لاستحقاقه، بينما تنتهي مهام الوكالة عند تطبيق حق العودة، طبقاً لقرار ولايتها.
ويعني ذلك أن افتراض نجاح المساعي الأميركية الصهيونية في إلغاء "الأونروا" لن يقود، قانونياً ودولياً وإنسانياً، إلى إسقاط حق العودة، بدون تغييب حيوية وجود "الأونروا" كشاهد حي على "النكبة" وجرائم الاحتلال الممتدة منذ عام 1948 حتى اليوم، وكممثل رمزي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
إذ يشكل القرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، الإطار القانوني الأبرز لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، من دون التجاوز عن قرارات أممية أخرى تندرج كمصادر مهمة لحق العودة في القانون الدولي والإنساني.
وينبع قرار حق العودة من صلب القانون الدولي ويعد تطبيقاً له، وهو مكفول بميثاق حقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه من غالبية الأعضاء. ولا يسقط القرار بالتقادم كما لا يلغيه أي اتفاق أو معاهدة جديدة، ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لأنه في الأصل حق فردي، ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط بالتقادم أو إعلان السيادة أو فرض الاحتلال، إضافة إلى أنه حق جماعي نابع من حق تقرير المصير.
ويزيد على ذلك تأكيد الأردن، والدول المضيفة والعربية عموماً، رفض أي محاولات للمساس بعمل "الأونروا" أو إنهاء وجودها وتقديم خدماتها، مثلما يقف الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته الوطنية، ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومساعي النيل من حقوقه الوطنية المشروعة.
وربما تدرك الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال أنه ليس سهلاً إلغاء القرار الأممي الذي أُنشئت "الأونروا" بموجبه، فالجمعية العامة للأمم المتحدة هي وحدها المخولة بإلغائه، فضلاً عن أن هذه الخطوة لا تحظى برغبة غالبية الدول في الجمعية العامة، باعتبار أن وجود "الأونروا" يعد عامل أمن واستقرار في المنطقة.
إلا أن إحباط المحاولات الأميركية الصهيونية المضادة لوجود "الأونروا" يعتمد على القيادة الفلسطينية والإسناد العربي الإسلامي في التمسك باستمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194.

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