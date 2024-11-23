بيان جديد صادر عن حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان
الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة
العقوبات.
وأضافت الحركة في بيان، "نعدّ هذه الخطوة
تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا
الفلسطيني".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية
(حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عدداً من قيادات
الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال
بالإرهاب، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال
الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني.
إن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات
وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها
وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما
تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون
الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ.
إن الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على
مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح
مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة،
منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من
القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.
على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة
الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام
إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب
الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".
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