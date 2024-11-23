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القسام تنعى الشهيد رامي هزهوزي في جنين

11/23/2024 3:41:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان، الشهيد رامي محمد سليم هزهوزي الذي استشهد خلال اشتباكه وتصديه لعدوان الاحتلال يوم الثلاثاء، على محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.
وتاليا نص البيان:

"{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :
... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...
"معركة طوفان الأقصى"

بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام فارسًا من فرسانها الميامين:

الشهيد المجاهد القسامي / رامي محمد سليم هزهوزي

الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا مشتبكًا مساء اليوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 19/11/2024م خلال تصديه وإخوانه المجاهدين لعدوان الاحتلال على محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

إن كتائب القسام وهي تزفّ شهيدها المجاهد، لتبرق بالتحية لجماهير شعبنا العاضّة على الجراح والصامدة في ميادين القتال، ولتؤكد على أن كل محاولات العدو الجبان وأد مقاومة مدن الضفة الغربية ستنكسر أمام صخرة ثبات وإقدام مجاهديها الميامين".

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