القسام تنعى الشهيد رامي هزهوزي في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان، الشهيد رامي محمد سليم هزهوزي
الذي استشهد خلال اشتباكه وتصديه لعدوان الاحتلال يوم الثلاثاء، على محافظة جنين،
شمال الضفة الغربية.
وتاليا نص البيان:
"{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}
بيان عسكري صادر عن :
... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...
"معركة طوفان الأقصى"
بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف
كتائب الشهيد عز الدين القسام فارسًا من فرسانها الميامين:
الشهيد المجاهد القسامي / رامي محمد سليم
هزهوزي
الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا مشتبكًا مساء
اليوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 19/11/2024م خلال تصديه وإخوانه
المجاهدين لعدوان الاحتلال على محافظة جنين شمال الضفة الغربية.
إن كتائب القسام وهي تزفّ شهيدها المجاهد،
لتبرق بالتحية لجماهير شعبنا العاضّة على الجراح والصامدة في ميادين القتال،
ولتؤكد على أن كل محاولات العدو الجبان وأد مقاومة مدن الضفة الغربية ستنكسر أمام
صخرة ثبات وإقدام مجاهديها الميامين".
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