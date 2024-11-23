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إعلام عبري: زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب قد تتأخر

11/23/2024 3:41:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة 13 العبرية إن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى "تل أبيب" قد تتأخر بسبب فجوات كبيرة بين "إسرائيل" ولبنان.
وأضافت القناة أن الخلاف الرئيسي حاليا هو مطالبة "إسرائيل" بالحفاظ على حرية العمل العسكري في جنوب لبنان.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت صباح أمس الثلاثاء، وسط جهود حثيثة على أكثر من مستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله و "إسرائيل".


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