إعلام عبري: زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب قد تتأخر

إعلام عبري: زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب قد تتأخر
التاريخ
11/23/2024 3:41:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 13 العبرية إن زيارة المبعوث
الأميركي آموس هوكشتاين إلى "تل أبيب" قد تتأخر بسبب فجوات كبيرة بين "إسرائيل"
ولبنان.
وأضافت القناة أن الخلاف الرئيسي حاليا هو
مطالبة "إسرائيل" بالحفاظ على حرية العمل العسكري في جنوب لبنان.
ووصل هوكشتاين إلى بيروت صباح أمس الثلاثاء،
وسط جهود حثيثة على أكثر من مستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله و
"إسرائيل".
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