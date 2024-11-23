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العراق يتأهب لعدوان إسرائيلي مُخطط له

11/23/2024 3:41:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من عدوان إسرائيلي مُخطط له على بلاده، ووجَّه الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي لهذا التهديد، وكذلك ملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة.
وكشفت "تل أبيب"، يوم الاثنين، عن أنها دعت مجلس الأمن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق، متوعدة بما اعتبرته حق الدفاع عن النفس.

وفي ضوء هذا الوعيد الإسرائيلي، ترأس السوداني، اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني مساء الثلاثاء، وفق بيان للمجلس أكد فيه أن اتهامات "إسرائيل" لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مُخطط له ضد العراق.

وقال المجلس في بيانه، إن بغداد مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وإن تلك الإجراءات أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل مَن يشترك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.

ووجَّه السوداني الخارجية العراقية بدعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.

وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي إلى النظر في الشكاوى المقدمة من العراق ضد انتهاك "إسرائيل" لأجوائه.

فيما وجَّه الجيش والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.

وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات، بطائرات مسيّرة، على أهداف في "إسرائيل"، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.

ويذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أسفرت حتى الآن عن نحو 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و516 شهيدا و14 ألفا و929 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي. (الجزيرة نت)

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