العراق يتأهب لعدوان إسرائيلي مُخطط له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،
من عدوان إسرائيلي مُخطط له على بلاده، ووجَّه الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي
لهذا التهديد، وكذلك ملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة.
وكشفت "تل أبيب"، يوم الاثنين، عن
أنها دعت مجلس الأمن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي
تهاجمها من العراق، متوعدة بما اعتبرته حق الدفاع عن النفس.
وفي ضوء هذا الوعيد الإسرائيلي، ترأس السوداني،
اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني مساء الثلاثاء، وفق بيان للمجلس أكد
فيه أن اتهامات "إسرائيل" لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان
مُخطط له ضد العراق.
وقال المجلس في بيانه، إن بغداد مستمرة في
إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وإن تلك الإجراءات أثمرت
بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل مَن يشترك في أنشطة تهدد أمن
العراق وسلامة أراضيه.
ووجَّه السوداني الخارجية العراقية بدعوة جامعة
الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن
إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي إلى النظر في
الشكاوى المقدمة من العراق ضد انتهاك "إسرائيل" لأجوائه.
فيما وجَّه الجيش والأجهزة الأمنية بمنع
وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.
وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات، بطائرات
مسيّرة، على أهداف في "إسرائيل"، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية
المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.
ويذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أسفرت
حتى الآن عن نحو 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف
مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث
الإنسانية بالعالم.
كما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا
عن 3 آلاف و516 شهيدا و14 ألفا و929 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء،
فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي. (الجزيرة نت)
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