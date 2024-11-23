أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب روسيا في اليوم الألف للحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استخدمت أوكرانيا يوم الثلاثاء صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد سماح إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن باستخدام هذه الصواريخ الأطول مدى التي زودت بها كييف. وتزامن الهجوم مع اليوم الألف لاندلاع الحرب.
وقالت روسيا إن قواتها أسقطت خمسة من بين ستة صواريخ استهدفت منشأة عسكرية في منطقة بريانسك، وأشارت إلى أن حطام أحد الصواريخ تسبب في حريق تم إخماده دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مستودع أسلحة روسي على بعد 110 كيلومترات داخل الأراضي الروسية، ما أدى إلى انفجارات ثانوية.
وأكد مسؤول أوكراني ومصدر أمريكي أن الهجوم استخدم فيه صواريخ ATACMS، بينما صرح مسؤول أمريكي بأن روسيا اعترضت اثنين من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بتوقيع عقيدة نووية جديدة تخفض العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية لتشمل الرد على هجمات تهدد سلامة أراضي روسيا. واعتبرت موسكو أن استخدام هذه الصواريخ لا يمكن أن يتم بدون دعم عملياتي أمريكي مباشر، مما قد يجعل واشنطن طرفًا مباشرًا في الحرب ويستدعي ردًا روسيًا.
تزامن هذا التصعيد مع مخاوف بشأن مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، خاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث ينتظر أن يؤثر ذلك على مسار الحرب.
على الصعيد العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أقل من ثلاث ساعات، في ثماني مناطق بجنوب ووسط روسيا، بينها 32 طائرة في منطقة بريانسك.
من جهة أخرى، شهدت الأمم المتحدة في نيويورك تأكيدًا على رفض المجتمع الدولي لمحاولات روسيا ضم الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، حيث قرأ سفير أوكرانيا بيانًا مشتركًا يدعو إلى انسحاب روسي فوري.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الأطراف المتحاربة لمرحلة جديدة من التصعيد لتعزيز مواقعها في أي مفاوضات مستقبلية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى لإنهاء الحرب دبلوماسيًا العام المقبل.
على الأرض، نظم عشرات المدنيين والجنود الأوكرانيين وقفة صامتة في كييف لإحياء ذكرى الحرب، حيث عبر الحاضرون عن أملهم في تحقيق النصر وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 12 ألف مدني وإصابة نحو 27 ألفًا منذ بداية الحرب، مع وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني في الخارج، بينما شهدت البلاد انخفاضًا في عدد السكان بنسبة 25%.
وعلى الرغم من الخسائر البشرية الهائلة، لا تزال مواقف التفاوض بعيدة عن التقارب. تطالب كييف بانسحاب روسي كامل من جميع الأراضي المحتلة وضمانات أمنية غربية لمنع الهجمات المستقبلية.
وفي المقابل، تصر موسكو على أن تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو وتنسحب من المناطق التي أعلنت روسيا ضمها.- وكالات
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