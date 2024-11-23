أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب روسيا في اليوم الألف للحرب

استخدمت أوكرانيا يوم الثلاثاء ATACMS الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد سماح إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن باستخدام هذه الصواريخ الأطول مدى التي زودت بها كييف. وتزامن الهجوم مع اليوم الألف لاندلاع الحرب.



وقالت روسيا إن قواتها أسقطت خمسة من بين ستة صواريخ استهدفت منشأة عسكرية في منطقة بريانسك، وأشارت إلى أن حطام أحد الصواريخ تسبب في حريق تم إخماده دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مستودع أسلحة روسي على بعد 110 كيلومترات داخل الأراضي الروسية، ما أدى إلى انفجارات ثانوية.



وأكد مسؤول أوكراني ومصدر أمريكي أن الهجوم استخدم فيه صواريخ ATACMS، بينما صرح مسؤول أمريكي بأن روسيا اعترضت اثنين من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها أوكرانيا.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بتوقيع عقيدة نووية جديدة تخفض العتبة اللازمة لاستخدام الأسلحة النووية لتشمل الرد على هجمات تهدد سلامة أراضي روسيا. واعتبرت موسكو أن استخدام هذه الصواريخ لا يمكن أن يتم بدون دعم عملياتي أمريكي مباشر، مما قد يجعل واشنطن طرفًا مباشرًا في الحرب ويستدعي ردًا روسيًا.



تزامن هذا التصعيد مع مخاوف بشأن مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، خاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث ينتظر أن يؤثر ذلك على مسار الحرب.



على الصعيد العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أقل من ثلاث ساعات، في ثماني مناطق بجنوب ووسط روسيا، بينها 32 طائرة في منطقة بريانسك.



من جهة أخرى، شهدت الأمم المتحدة في نيويورك تأكيدًا على رفض المجتمع الدولي لمحاولات روسيا ضم الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، حيث قرأ سفير أوكرانيا بيانًا مشتركًا يدعو إلى انسحاب روسي فوري.



وفي الوقت الذي تستعد فيه الأطراف المتحاربة لمرحلة جديدة من التصعيد لتعزيز مواقعها في أي مفاوضات مستقبلية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى لإنهاء الحرب دبلوماسيًا العام المقبل.



على الأرض، نظم عشرات المدنيين والجنود الأوكرانيين وقفة صامتة في كييف لإحياء ذكرى الحرب، حيث عبر الحاضرون عن أملهم في تحقيق النصر وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 12 ألف مدني وإصابة نحو 27 ألفًا منذ بداية الحرب، مع وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني في الخارج، بينما شهدت البلاد انخفاضًا في عدد السكان بنسبة 25%.



وعلى الرغم من الخسائر البشرية الهائلة، لا تزال مواقف التفاوض بعيدة عن التقارب. تطالب كييف بانسحاب روسي كامل من جميع الأراضي المحتلة وضمانات أمنية غربية لمنع الهجمات المستقبلية.

وفي المقابل، تصر موسكو على أن تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو وتنسحب من المناطق التي أعلنت روسيا ضمها.- وكالات