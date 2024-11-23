بوريس بيستوريوس: الأمل الجديد للاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

يبدو أن الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بقيادة المستشار أولاف شولتس، يتصدر قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا. وعلى النقيض، يواجه شولتس تراجعًا كبيرًا في شعبيته، ليصبح من بين الأقل قبولًا على المستوى الشعبي.

هذه المفارقة أثارت تساؤلات داخل وخارج الحزب الاشتراكي حول مستقبل القيادة السياسية للحزب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة في فبراير 2025.



الطموح والواقع السياسي

رغم الشعبية التي يتمتع بها بيستوريوس، إلا أنه يؤكد أنه غير مهتم بتولي منصب المستشارية. في تصريحات إعلامية حديثة، قال: "لدينا مرشح للمستشارية وهو المستشار الحالي. أنا سعيد جدًا بعملي كوزير للدفاع." ومع ذلك، يبدو أنه يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية ترشحه، حيث أضاف: "في السياسة، لا يجب أن تستبعد أي شيء."



ويشتهر بيستوريوس بمواقفه الصارمة بشأن تعزيز قدرات الجيش الألماني ودعم أوكرانيا بالأسلحة، وهي مواقف تتعارض مع تقاليد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يُعرف بعلاقاته التقليدية مع موسكو وتفضيله تجنب القوة العسكرية. ورغم هذا التباين، يعتبره العديد داخل الحزب الخيار الوحيد لإنقاذه من الهزيمة المتوقعة في الانتخابات القادمة، خاصة بعد انهيار ائتلاف شولتس الثلاثي.



فيما تحاول قيادة الحزب دعم شولتس علنًا، بدأت أصوات داخلية تتعالى مطالبة بتغيير القيادة. على سبيل المثال، وصف زيغمار غابرييل، القائد السابق للحزب، استمرارية شولتس بأنها "انتحار سياسي"، داعيًا إلى قيادة جريئة ومختلفة.



تحولات بيستوريوس: من الداخل إلى الساحة الدولية

فمنذ تعيينه وزيرًا للدفاع في يناير 2023، قاد بيستوريوس جهودًا لإعادة بناء الجيش الألماني بعد عقود من التخفيضات في الإنفاق الدفاعي. هدفه الأساسي هو جعل الجيش الألماني "جاهزًا للحرب"، وهو تحول جذري قوبل بقبول شعبي واسع نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.



وعلى المستوى الدولي، عزز بيستوريوس من مكانته، حيث لعب دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الدفاعية مع الحلفاء، وخاصة مع فرنسا وليتوانيا. كما دعم تحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ما أكسبه احترامًا واسعًا بين شركاء ألمانيا الغربيين.



التحديات داخل الحزب والانتخابات المقبلة

ومع أقل من 100 يوم على الانتخابات، يرى قادة الحزب أن تغيير مرشحهم الأساسي في هذه المرحلة قد يزيد من حالة الارتباك داخل الحزب، مما يؤثر سلبًا على فرصه الانتخابية. رغم ذلك، تشير التوقعات إلى خسارة الحزب للاقتراع، ما يعني أن شولتس قد يضطر للتنحي عن قيادة الحزب بعد الانتخابات.



وبالنظر إلى هذا السياق، من المحتمل أن يلعب بيستوريوس دورًا رئيسيًا في الحكومة المقبلة، سواء بقي وزيرًا للدفاع أو أصبح مرشح الحزب للمستشارية في المستقبل.



مستقبل بيستوريوس والحزب الاشتراكي

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، يبدو أن بوريس بيستوريوس أصبح وجهًا أساسيًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي وسيبقى لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي الألماني لسنوات قادمة.

كم أن الشعبية التي يتمتع بها، وقدرته على كسب ثقة الجمهور، يمكن أن تشكل أساسًا لتغيير أوسع داخل الحزب، وربما تعيد صياغة دوره على الساحة السياسية الألمانية والدولية، بحسب موقع بولتيكو.

