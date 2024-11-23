بوريس بيستوريوس: الأمل الجديد للاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدو أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بقيادة المستشار أولاف شولتس، يتصدر قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا. وعلى النقيض، يواجه شولتس تراجعًا كبيرًا في شعبيته، ليصبح من بين الأقل قبولًا على المستوى الشعبي.
هذه المفارقة أثارت تساؤلات داخل وخارج الحزب الاشتراكي حول مستقبل القيادة السياسية للحزب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية المقررة في فبراير 2025.
الطموح والواقع السياسي
رغم الشعبية التي يتمتع بها بيستوريوس، إلا أنه يؤكد أنه غير مهتم بتولي منصب المستشارية. في تصريحات إعلامية حديثة، قال: "لدينا مرشح للمستشارية وهو المستشار الحالي. أنا سعيد جدًا بعملي كوزير للدفاع." ومع ذلك، يبدو أنه يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية ترشحه، حيث أضاف: "في السياسة، لا يجب أن تستبعد أي شيء."
ويشتهر بيستوريوس بمواقفه الصارمة بشأن تعزيز قدرات الجيش الألماني ودعم أوكرانيا بالأسلحة، وهي مواقف تتعارض مع تقاليد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يُعرف بعلاقاته التقليدية مع موسكو وتفضيله تجنب القوة العسكرية. ورغم هذا التباين، يعتبره العديد داخل الحزب الخيار الوحيد لإنقاذه من الهزيمة المتوقعة في الانتخابات القادمة، خاصة بعد انهيار ائتلاف شولتس الثلاثي.
فيما تحاول قيادة الحزب دعم شولتس علنًا، بدأت أصوات داخلية تتعالى مطالبة بتغيير القيادة. على سبيل المثال، وصف زيغمار غابرييل، القائد السابق للحزب، استمرارية شولتس بأنها "انتحار سياسي"، داعيًا إلى قيادة جريئة ومختلفة.
تحولات بيستوريوس: من الداخل إلى الساحة الدولية
فمنذ تعيينه وزيرًا للدفاع في يناير 2023، قاد بيستوريوس جهودًا لإعادة بناء الجيش الألماني بعد عقود من التخفيضات في الإنفاق الدفاعي. هدفه الأساسي هو جعل الجيش الألماني "جاهزًا للحرب"، وهو تحول جذري قوبل بقبول شعبي واسع نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وعلى المستوى الدولي، عزز بيستوريوس من مكانته، حيث لعب دورًا أساسيًا في تعزيز العلاقات الدفاعية مع الحلفاء، وخاصة مع فرنسا وليتوانيا. كما دعم تحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ما أكسبه احترامًا واسعًا بين شركاء ألمانيا الغربيين.
التحديات داخل الحزب والانتخابات المقبلة
ومع أقل من 100 يوم على الانتخابات، يرى قادة الحزب أن تغيير مرشحهم الأساسي في هذه المرحلة قد يزيد من حالة الارتباك داخل الحزب، مما يؤثر سلبًا على فرصه الانتخابية. رغم ذلك، تشير التوقعات إلى خسارة الحزب للاقتراع، ما يعني أن شولتس قد يضطر للتنحي عن قيادة الحزب بعد الانتخابات.
وبالنظر إلى هذا السياق، من المحتمل أن يلعب بيستوريوس دورًا رئيسيًا في الحكومة المقبلة، سواء بقي وزيرًا للدفاع أو أصبح مرشح الحزب للمستشارية في المستقبل.
مستقبل بيستوريوس والحزب الاشتراكي
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة، يبدو أن بوريس بيستوريوس أصبح وجهًا أساسيًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي وسيبقى لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي الألماني لسنوات قادمة.
كم أن الشعبية التي يتمتع بها، وقدرته على كسب ثقة الجمهور، يمكن أن تشكل أساسًا لتغيير أوسع داخل الحزب، وربما تعيد صياغة دوره على الساحة السياسية الألمانية والدولية، بحسب موقع بولتيكو.
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