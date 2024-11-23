الموافقة على صرف المخصصات لتغطية نفقات دورات اللغة لمراكز الشباب والشابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات إن رئاسة الوزراء وافقت على صرف المخصصات اللازمة لتغطية نفقات حزم دورات اللغة الإنجليزية لمراكز الشباب والشابات في محافظات المملكة.
وأكد الشديفات أن هذا الإجراء يأتي متابعة للملاحظات التي رصدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولاته الأسبوعية الميدانية إلى الألوية والمحافظات ولقاءاته مع الشباب وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، حيث كانت من بين أبرز مطالبهم زيادة عدد الدورات التدريبية لرفع قدراتهم ومهاراتهم في عدد من المجالات من بينها اللغة الإنجليزية؛ لغايات تطوير قدراتهم وتحفيزهم لسوق العمل.
ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 26 مركزاً للتدريب على دورات اللغة الإنجليزية، بواقع مركزين في كل مديرية شباب في المحافظات، حيث يبلغ عدد مديريات الشَّباب في المحافظات 13 مديريَّة، مؤكِّداً أن هذه الدَّورات ستكون مستمرَّة للعام المقبل.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال زياراته الأسبوعية إلى عدد من مناطق المملكة ولقائه بشباب وشابَّات من أعضاء المراكز الشبابية بضرورة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والتوعية المقدمة للشباب، مع التأكيد على دعم الحكومة للأفكار الريادية والمبادرات الإنتاجية لأعضاء المراكز الشبابية في مختلف أنحاء المملكة.
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