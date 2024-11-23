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الموافقة على صرف المخصصات لتغطية نفقات دورات اللغة لمراكز الشباب والشابات

11/23/2024 3:41:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات إن رئاسة الوزراء وافقت على صرف المخصصات اللازمة لتغطية نفقات حزم دورات اللغة الإنجليزية لمراكز الشباب والشابات في محافظات المملكة.


وأكد الشديفات أن هذا الإجراء يأتي متابعة للملاحظات التي رصدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولاته الأسبوعية الميدانية إلى الألوية والمحافظات ولقاءاته مع الشباب وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، حيث كانت من بين أبرز مطالبهم زيادة عدد الدورات التدريبية لرفع قدراتهم ومهاراتهم في عدد من المجالات من بينها اللغة الإنجليزية؛ لغايات تطوير قدراتهم وتحفيزهم لسوق العمل.
ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 26 مركزاً للتدريب على دورات اللغة الإنجليزية، بواقع مركزين في كل مديرية شباب في المحافظات، حيث يبلغ عدد مديريات الشَّباب في المحافظات 13 مديريَّة، مؤكِّداً أن هذه الدَّورات ستكون مستمرَّة للعام المقبل.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال زياراته الأسبوعية إلى عدد من مناطق المملكة ولقائه بشباب وشابَّات من أعضاء المراكز الشبابية بضرورة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والتوعية المقدمة للشباب، مع التأكيد على دعم الحكومة للأفكار الريادية والمبادرات الإنتاجية لأعضاء المراكز الشبابية في مختلف أنحاء المملكة.

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