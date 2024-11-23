صفقة سلام محتملة بين بوتين وترامب تلوح في الأفق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خضم تصاعد النفوذ الروسي في أوكرانيا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كرئيس منتخب للولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة صفقة سلام تتضمن وقف إطلاق النار، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
ولكن، وفقًا لمصادر مطلعة على تفكير الكرملين، فإن بوتين يرفض تقديم أي تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالأراضي التي تسيطر عليها موسكو ويشدد على ضرورة تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف الناتو.
بوتين وشروط الصفقة المحتملة
وأوضح بوتين في تصريحات سابقة أن أي اتفاق يجب أن يعكس "الحقائق" على الأرض، حيث تسيطر روسيا حاليًا على ما يعادل مساحة ولاية فيرجينيا الأمريكية من الأراضي الأوكرانية. كما أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لن يكون كافيًا إذا كان سيسمح للغرب بإعادة تسليح أوكرانيا.
وأكدت مصادر روسية متعددة أن الكرملين قد يقبل تجميد النزاع على طول خطوط القتال الحالية، مع إمكانية التفاوض حول ترسيم الحدود في المناطق الشرقية الأربع: دونيتسك، لوهانسك، زابوروجيا، وخيرسون. ورغم أن موسكو تدعي أن هذه المناطق جزء من أراضيها، إلا أنها تسيطر فعليًا على 70-80% من مساحتها، مع بقاء 26,000 كيلومتر مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
على صعيد آخر، قد تكون روسيا مستعدة للانسحاب من مساحات صغيرة تحتلها في منطقتي خاركيف وميكولايف. لكن هذا يتوقف على مدى استعداد أوكرانيا لتقديم تنازلات، بما في ذلك قبول الحياد والحد من حجم قواتها المسلحة.
التصعيد الأمريكي وتأثيره على المفاوضات
من جهة أخرى، أضاف قرار إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS لضرب الأراضي الروسية تعقيدًا جديدًا. هذا القرار، الذي وصفته موسكو بأنه تصعيد كبير، دفع بالمسؤولين الروس إلى تعزيز موقفهم التفاوضي وربما المطالبة بمزيد من التنازلات من كييف.
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف استخدام الصواريخ بأنه "تصعيد خطير"، مؤكدًا أن روسيا ستواصل القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ترامب والسلام الممكن
وفي ظل هذه الظروف، يروج فريق ترامب لإمكانية أن يكون هو الوحيد القادر على التوسط في صفقة سلام. ورغم أن ترامب لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تحقيق ذلك، إلا أنه أكد عزمه على التحدث مباشرة مع بوتين.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التوفيق بين موقفي الطرفين المتناقضين: إصرار أوكرانيا على استعادة جميع أراضيها، وموقف روسيا الرافض للتخلي عن المناطق التي تسيطر عليها.
النظرة الروسية للصفقة والسلام
ويقدم بوتين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا كخطوة تاريخية ضد ما يعتبره غطرسة الغرب وتوسعه شرقًا نحو حدود روسيا. وفقًا لمسؤولين روس، فإن صفقة وقف إطلاق النار قد تعتمد على الاتفاق شبه المكتمل الذي تم التفاوض عليه في إسطنبول في أبريل 2022، والذي نص على أن تتبنى أوكرانيا الحياد مقابل ضمانات أمنية دولية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
لكن يبقى السؤال هو كيف يمكن تجنب صفقة قد تؤدي في المستقبل إلى مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا.
الحقائق على الأرض وتأثيرها على السلام
حاليًا، تسيطر روسيا على حوالي 18% من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. بالنسبة للكرملين، أي اتفاق يسمح بالاحتفاظ بهذه الأراضي يمكن أن يُقدَّم على أنه انتصار، يعزز حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا ويضمن السيطرة على الممر البري إلى القرم.
ورغم الأحاديث عن السلام، يبقى تحقيق "صفقة كبرى" أمرًا بعيد المنال نظرًا للتباعد الكبير في مواقف الطرفين. بينما تسعى أوكرانيا لإخراج كل جندي روسي من أراضيها، تصر روسيا على الاحتفاظ بالمناطق التي تسيطر عليها حاليًا.
ويبدو أن بوتين سيظل اللاعب الرئيسي في تحديد مستقبل النزاع، بينما تبقى صفقة السلام المحتملة، إذا ما أُبرمت، محكومة بالتوازنات المعقدة بين المصالح الروسية والغربية.- وكالات
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