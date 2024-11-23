صفقة سلام محتملة بين بوتين وترامب تلوح في الأفق

في خضم تصاعد النفوذ الروسي في أوكرانيا وعودة دونالد إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير منفتح على مناقشة صفقة سلام تتضمن وقف إطلاق النار، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولكن، وفقًا لمصادر مطلعة على تفكير الكرملين، فإن بوتين يرفض تقديم أي تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالأراضي التي تسيطر عليها موسكو ويشدد على ضرورة تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف الناتو.



بوتين وشروط الصفقة المحتملة

وأوضح بوتين في تصريحات سابقة أن أي اتفاق يجب أن يعكس "الحقائق" على الأرض، حيث تسيطر روسيا حاليًا على ما يعادل مساحة ولاية فيرجينيا الأمريكية من الأراضي الأوكرانية. كما أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لن يكون كافيًا إذا كان سيسمح للغرب بإعادة تسليح أوكرانيا.



وأكدت مصادر روسية متعددة أن الكرملين قد يقبل تجميد النزاع على طول خطوط القتال الحالية، مع إمكانية التفاوض حول ترسيم الحدود في المناطق الشرقية الأربع: دونيتسك، لوهانسك، زابوروجيا، وخيرسون. ورغم أن موسكو تدعي أن هذه المناطق جزء من أراضيها، إلا أنها تسيطر فعليًا على 70-80% من مساحتها، مع بقاء 26,000 كيلومتر مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.



على صعيد آخر، قد تكون روسيا مستعدة للانسحاب من مساحات صغيرة تحتلها في منطقتي خاركيف وميكولايف. لكن هذا يتوقف على مدى استعداد أوكرانيا لتقديم تنازلات، بما في ذلك قبول الحياد والحد من حجم قواتها المسلحة.



التصعيد الأمريكي وتأثيره على المفاوضات

من جهة أخرى، أضاف قرار إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS لضرب الأراضي الروسية تعقيدًا جديدًا. هذا القرار، الذي وصفته موسكو بأنه تصعيد كبير، دفع بالمسؤولين الروس إلى تعزيز موقفهم التفاوضي وربما المطالبة بمزيد من التنازلات من كييف.



المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف استخدام الصواريخ بأنه "تصعيد خطير"، مؤكدًا أن روسيا ستواصل القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



ترامب والسلام الممكن

وفي ظل هذه الظروف، يروج فريق ترامب لإمكانية أن يكون هو الوحيد القادر على التوسط في صفقة سلام. ورغم أن ترامب لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تحقيق ذلك، إلا أنه أكد عزمه على التحدث مباشرة مع بوتين.



ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التوفيق بين موقفي الطرفين المتناقضين: إصرار أوكرانيا على استعادة جميع أراضيها، وموقف روسيا الرافض للتخلي عن المناطق التي تسيطر عليها.

النظرة الروسية للصفقة والسلام



ويقدم بوتين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا كخطوة تاريخية ضد ما يعتبره غطرسة الغرب وتوسعه شرقًا نحو حدود روسيا. وفقًا لمسؤولين روس، فإن صفقة وقف إطلاق النار قد تعتمد على الاتفاق شبه المكتمل الذي تم التفاوض عليه في إسطنبول في أبريل 2022، والذي نص على أن تتبنى أوكرانيا الحياد مقابل ضمانات أمنية دولية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.



لكن يبقى السؤال هو كيف يمكن تجنب صفقة قد تؤدي في المستقبل إلى مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا.



الحقائق على الأرض وتأثيرها على السلام

حاليًا، تسيطر روسيا على حوالي 18% من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. بالنسبة للكرملين، أي اتفاق يسمح بالاحتفاظ بهذه الأراضي يمكن أن يُقدَّم على أنه انتصار، يعزز حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا ويضمن السيطرة على الممر البري إلى القرم.



ورغم الأحاديث عن السلام، يبقى تحقيق "صفقة كبرى" أمرًا بعيد المنال نظرًا للتباعد الكبير في مواقف الطرفين. بينما تسعى أوكرانيا لإخراج كل جندي روسي من أراضيها، تصر روسيا على الاحتفاظ بالمناطق التي تسيطر عليها حاليًا.

ويبدو أن بوتين سيظل اللاعب الرئيسي في تحديد مستقبل النزاع، بينما تبقى صفقة السلام المحتملة، إذا ما أُبرمت، محكومة بالتوازنات المعقدة بين المصالح الروسية والغربية.- وكالات