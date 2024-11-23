الزراعة تعتزم تخفيض عدد مشاتلها في الأردن من 16 إلى 6

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة تعتزم تخفيض عدد مشاتل الزراعة في الأردن من 16 إلى 6 مشاتل.
وأكد المصدر أن الهدف من إغلاق هذه المشاتل هو تخفيف كادر العاملين في هذه المشاتل، وتخفيض تكلفة ما تتحمله الوزارة من أموال لها أثّر على موازنتها جراء تأمينها المياه ومحروقات وما إلى ذلك.
وأشار المصدر إلى أنه ستيم تأمين تأمويل إلى المشاتل الستة الرئيسة التي سيتم اختيارها حيث ستكون ذات مساحات كبيرة ويكون توزيعها كالآتي واحد في الجنوب واحد في الشمال واحد في الشرق والباقي على أطراف العاصمة عمان وسيتم إغلاقها بألواج زجاجية، موضحًا أنها ستخضع إلى نظام زارعي إحصائي وحديث يواكب الحداثة العالمية في هذا الشأن.
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