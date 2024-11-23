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الزراعة تعتزم تخفيض عدد مشاتلها في الأردن من 16 إلى 6

11/23/2024 3:41:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة تعتزم تخفيض عدد مشاتل الزراعة في الأردن من 16 إلى 6 مشاتل.

وأكد المصدر أن الهدف من إغلاق هذه المشاتل هو تخفيف كادر العاملين في هذه المشاتل، وتخفيض تكلفة ما تتحمله الوزارة من أموال لها أثّر على موازنتها جراء تأمينها المياه ومحروقات وما إلى ذلك.


وأشار المصدر إلى أنه ستيم تأمين تأمويل إلى المشاتل الستة الرئيسة التي سيتم اختيارها حيث ستكون ذات مساحات كبيرة ويكون توزيعها كالآتي واحد في الجنوب واحد في الشمال واحد في الشرق والباقي على أطراف العاصمة عمان وسيتم إغلاقها بألواج زجاجية، موضحًا أنها ستخضع إلى نظام زارعي إحصائي وحديث يواكب الحداثة العالمية في هذا الشأن.

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