إيلون ماسك يواجه استجواب البرلمان البريطاني بشأن أعمال الشغب

يستعد الملياردير التقني إيلون ماسك للمثول أمام البريطاني في جلسة تحقيق حول دور منصته "X" في تأجيج أعمال الشغب التي اجتاحت المملكة المتحدة هذا الصيف.



وأعلنت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان، شي أونوارا، عن نيتها استدعاء ماسك، الذي تم اختياره مؤخرًا لشغل منصب بارز في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا. الهدف من الجلسة هو التحقيق في دور وسائل في نشر المعلومات المضللة والمحتوى الضار، وهو جزء من تحقيق جديد أُعلن عنه رسميًا يوم الأربعاء.



وقالت أونوارا: "السيد ماسك هو الممثل الأبرز لمنصة X، ونحن ندرك أنه يمتلك آراء قوية حول حرية التعبير والمعلومات المضللة وتأثيرها على المجتمع. نأمل أن يشاركنا خلفيات هذه الآراء، خاصة في ظل دوره كمستشار للرئيس المنتخب ترامب".



وأكدت أونوارا أن العنف الذي شهدته شوارع المملكة المتحدة هذا الصيف يعكس تأثيرًا خطيرًا لنشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "لا يمكننا قبول انتشار المعلومات الزائفة كأمر طبيعي عند استخدام هذه المنصات. من الضروري أن نتعلم من هذه التجربة لضمان عدم تكرارها".



ويأتي هذا الاستدعاء في ظل توتر العلاقات بين ماسك والحكومة البريطانية. خلال أعمال الشغب، انتقد ماسك بشدة تعامل رئيس الوزراء كير ستارمر مع الأزمة، واصفًا الإجراءات الحكومية بأنها "صارمة للغاية".



في المقابل، رد الوزراء البريطانيون بوصف تصريحات ماسك بأنها "غير مبررة" و"مخيبة للآمال". وزادت التوترات عندما لم يتلقَ ماسك دعوة لحضور قمة استثمارية رئيسية نظمتها حكومة حزب العمال الشهر الماضي، مما دفعه إلى تصعيد انتقاداته.



تطور العلاقة مع إدارة ترامب

ومنذ ذلك الحين، أصبح ماسك مستشارًا مقربًا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مما يمنحه نفوذًا كبيرًا داخل واحدة من أقرب حلفاء المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يشارك ماسك في قيادة هيئة استشارية حكومية معنية بالكفاءة في إدارة ترامب.



وفي في محاولة لتخفيف التوترات، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إن الحكومة "مستعدة تمامًا للتواصل" مع ماسك، مشددًا على أهمية التعاون معه.



بدوره، دعا بيتر ماندلسون، المتوقع أن يصبح السفير البريطاني القادم في واشنطن، إلى إعادة بناء العلاقة مع ماسك، مؤكدًا أنه يجب أن يكون للحكومة دور في تحسين هذه العلاقات.



مع ذلك، أفاد مصدر مقرب من ماسك بأن الملياردير قد لا ينسى بسهولة تجاهل الحكومة البريطانية له في السابق، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى العلاقة بين الطرفين.- وكالات