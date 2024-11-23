إيلون ماسك يواجه استجواب البرلمان البريطاني بشأن أعمال الشغب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستعد الملياردير التقني إيلون ماسك للمثول أمام البرلمان البريطاني في جلسة تحقيق حول دور منصته "X" في تأجيج أعمال الشغب التي اجتاحت المملكة المتحدة هذا الصيف.
وأعلنت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان، شي أونوارا، عن نيتها استدعاء ماسك، الذي تم اختياره مؤخرًا لشغل منصب بارز في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا. الهدف من الجلسة هو التحقيق في دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة والمحتوى الضار، وهو جزء من تحقيق جديد أُعلن عنه رسميًا يوم الأربعاء.
وقالت أونوارا: "السيد ماسك هو الممثل الأبرز لمنصة X، ونحن ندرك أنه يمتلك آراء قوية حول حرية التعبير والمعلومات المضللة وتأثيرها على المجتمع. نأمل أن يشاركنا خلفيات هذه الآراء، خاصة في ظل دوره كمستشار للرئيس المنتخب ترامب".
وأكدت أونوارا أن العنف الذي شهدته شوارع المملكة المتحدة هذا الصيف يعكس تأثيرًا خطيرًا لنشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "لا يمكننا قبول انتشار المعلومات الزائفة كأمر طبيعي عند استخدام هذه المنصات. من الضروري أن نتعلم من هذه التجربة لضمان عدم تكرارها".
ويأتي هذا الاستدعاء في ظل توتر العلاقات بين ماسك والحكومة البريطانية. خلال أعمال الشغب، انتقد ماسك بشدة تعامل رئيس الوزراء كير ستارمر مع الأزمة، واصفًا الإجراءات الحكومية بأنها "صارمة للغاية".
في المقابل، رد الوزراء البريطانيون بوصف تصريحات ماسك بأنها "غير مبررة" و"مخيبة للآمال". وزادت التوترات عندما لم يتلقَ ماسك دعوة لحضور قمة استثمارية رئيسية نظمتها حكومة حزب العمال الشهر الماضي، مما دفعه إلى تصعيد انتقاداته.
تطور العلاقة مع إدارة ترامب
ومنذ ذلك الحين، أصبح ماسك مستشارًا مقربًا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مما يمنحه نفوذًا كبيرًا داخل واحدة من أقرب حلفاء المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يشارك ماسك في قيادة هيئة استشارية حكومية معنية بالكفاءة في إدارة ترامب.
وفي في محاولة لتخفيف التوترات، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إن الحكومة "مستعدة تمامًا للتواصل" مع ماسك، مشددًا على أهمية التعاون معه.
بدوره، دعا بيتر ماندلسون، المتوقع أن يصبح السفير البريطاني القادم في واشنطن، إلى إعادة بناء العلاقة مع ماسك، مؤكدًا أنه يجب أن يكون للحكومة دور في تحسين هذه العلاقات.
مع ذلك، أفاد مصدر مقرب من ماسك بأن الملياردير قد لا ينسى بسهولة تجاهل الحكومة البريطانية له في السابق، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى العلاقة بين الطرفين.- وكالات
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