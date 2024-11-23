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نجاة نهال عنبر من الموت حرقاً

11/23/2024 3:41:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجت الممثلة المصرية نهال عنبر وعائلتها من الموت، عقب اندلاع حريق هائل في منزل الأسرة، سبّبه تسرّب مياه إلى لوحة الكهرباء.
وكشفت عنبر عن بعض تفاصيل الحادث على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أكّدت انقاذها على يد نجلها المخرج حسام الحسيني الذي عاد إلى المنزل في غير موعده، ليجد النيران مشتعلة، فاقتحم غرفتها وأيقظها من نومها العميق، ثم أخرجها مسرعاً.

وقالت: "الحمد لله نجوت أنا وأسرتي بأعجوبة، بفضل الله أولاً ثم حسام ابني. أحب أن أطمئن جمهوري: أنا بخير لكن حالة المنزل أصبحت صعبة بسبب الاحتكاك الكهربائي الشديد.. الحمد لله على كل حال.

يذكر أن أحدث أعمال عنبر كان مسلسل "بدون سابق إنذار" في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة الفنانين آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وإسلام حافظ وجهاد حسام وأحمد على ماهر وحنان سليمان، عن قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش، وتناول قصة عائلية معقدة تناولت مشاكل الزوجين وتحدياتهما مع طفلهما المصاب بمرض خطير. وكالات

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