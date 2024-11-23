نجاة نهال عنبر من الموت حرقاً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجت الممثلة المصرية نهال عنبر وعائلتها من الموت، عقب اندلاع حريق هائل في منزل الأسرة، سبّبه تسرّب مياه إلى لوحة الكهرباء.
وكشفت عنبر عن بعض تفاصيل الحادث على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أكّدت انقاذها على يد نجلها المخرج حسام الحسيني الذي عاد إلى المنزل في غير موعده، ليجد النيران مشتعلة، فاقتحم غرفتها وأيقظها من نومها العميق، ثم أخرجها مسرعاً.
وقالت: "الحمد لله نجوت أنا وأسرتي بأعجوبة، بفضل الله أولاً ثم حسام ابني. أحب أن أطمئن جمهوري: أنا بخير لكن حالة المنزل أصبحت صعبة بسبب الاحتكاك الكهربائي الشديد.. الحمد لله على كل حال.
يذكر أن أحدث أعمال عنبر كان مسلسل "بدون سابق إنذار" في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة الفنانين آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وإسلام حافظ وجهاد حسام وأحمد على ماهر وحنان سليمان، عن قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش، وتناول قصة عائلية معقدة تناولت مشاكل الزوجين وتحدياتهما مع طفلهما المصاب بمرض خطير. وكالات
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