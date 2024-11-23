إيران تعرض تحديد مخزون اليورانيوم وسط تصاعد التوترات النووية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقترحت إيران وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسب تصل إلى 60%، وذلك في محاولة لمنع تمرير قرار غربي ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، أشار دبلوماسيون إلى أن القوى الغربية ماضية في خطتها لانتقاد إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
ووفقًا لتقريرين سريين للوكالة، اطلعت عليهما رويترز، أبدت إيران استعدادها لعدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الذي يقترب من نسبة التخصيب اللازمة للأسلحة النووية (90%)، وأكدت أنها بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات تحضيرية لذلك.
ويرتبط عرض إيران بشرط واضح يتمثل في وقف القوى الغربية لجهودها لتمرير قرار ضد طهران خلال اجتماع مجلس المحافظين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره الفرنسي بأن الضغوط الأوروبية لتمرير القرار "ستعقد الأمور" وتتناقض مع "الأجواء الإيجابية" التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورغم العرض الإيراني، وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه محاولة في اللحظات الأخيرة لتجنب الإدانة. واعتبر أحد الدبلوماسيين أن إيران "لا ينبغي أن تخصب اليورانيوم بنسبة 60% من الأساس"، مشيرًا إلى أن أي وقف يمكن التراجع عنه بسهولة.
ووفقًا لتقديرات الوكالة، فإن مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يبلغ حوالي 182.3 كغم، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج أربع قنابل نووية إذا ما تم تخصيبه إلى الدرجة اللازمة للأسلحة.
وتضمنت التقارير أيضًا موافقة إيران على النظر في السماح لأربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة بالعمل داخل البلاد، بعد أن كانت قد منعت غالبية مفتشي الوكالة المتخصصين في التخصيب العام الماضي. ومع ذلك، أكد الدبلوماسيون أن هؤلاء المفتشين لن يكونوا من بين الذين تم منعهم سابقًا.
ويُنتظر أن يتم التصويت على القرار المدعوم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع. يهدف القرار إلى زيادة الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات وتقديم قيود جديدة على أنشطتها النووية.
ومع اقتراب انتهاء شروط الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر 2025، لا تزال الخلافات حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني قائمة. ومع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل، يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر تشددًا تجاه إيران، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.- وكالات
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