إيران تعرض تحديد مخزون اليورانيوم وسط تصاعد التوترات النووية

اقترحت إيران وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسب تصل إلى 60%، وذلك في محاولة لمنع تمرير قرار غربي ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، أشار دبلوماسيون إلى أن القوى الغربية ماضية في خطتها لانتقاد إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.



ووفقًا لتقريرين سريين للوكالة، اطلعت عليهما رويترز، أبدت إيران استعدادها لعدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الذي يقترب من نسبة التخصيب اللازمة للأسلحة النووية (90%)، وأكدت أنها بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات تحضيرية لذلك.



ويرتبط عرض إيران بشرط واضح يتمثل في وقف القوى الغربية لجهودها لتمرير قرار ضد طهران خلال اجتماع مجلس المحافظين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره الفرنسي بأن الضغوط الأوروبية لتمرير القرار "ستعقد الأمور" وتتناقض مع "الأجواء الإيجابية" التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ورغم العرض الإيراني، وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه محاولة في اللحظات الأخيرة لتجنب الإدانة. واعتبر أحد الدبلوماسيين أن إيران "لا ينبغي أن تخصب اليورانيوم بنسبة 60% من الأساس"، مشيرًا إلى أن أي وقف يمكن التراجع عنه بسهولة.



ووفقًا لتقديرات الوكالة، فإن مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يبلغ حوالي 182.3 كغم، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج أربع قنابل نووية إذا ما تم تخصيبه إلى الدرجة اللازمة للأسلحة.



وتضمنت التقارير أيضًا موافقة إيران على النظر في السماح لأربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة بالعمل داخل البلاد، بعد أن كانت قد منعت غالبية مفتشي الوكالة المتخصصين في التخصيب العام الماضي. ومع ذلك، أكد الدبلوماسيون أن هؤلاء المفتشين لن يكونوا من بين الذين تم منعهم سابقًا.



ويُنتظر أن يتم التصويت على القرار المدعوم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع. يهدف القرار إلى زيادة الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات وتقديم قيود جديدة على أنشطتها النووية.

ومع اقتراب انتهاء شروط الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر 2025، لا تزال الخلافات حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني قائمة. ومع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل، يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر تشددًا تجاه إيران، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.- وكالات



