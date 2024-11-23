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علاقة عمان بواشنطن

11/23/2024 3:28:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)










كثر الحديث في الآونة الأخيرة وخصوصا قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأميركية عن إمكانية عودة الرئيس دونالد ترامب، وفي حال عودته هل سيكسر جليد برود العلاقة مع الدولة الأردنية، أم ستبقى على ما كانت عليه إبان رئاسته الأولى؟
انتهت الانتخابات واتضح من الفائز فيها وعاد دونالد ترامب للبيت الأبيض، ولكن يجب أن لا تكون هذه الهواجس مبالغا فيها بالعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية من حيث ما يمكن لرئيسها وسياساته أن تؤثر عليها، خاصة في القرارات التي من الممكن أن تؤثر في المنطقة وينعكس تأثيرها على الأردن وخصوصا المتعلق بالقضية الفلسطينية.
تاريخيا، إن الأردن وأميركا تمتد علاقتهما لمدة تجاوزت السبعين عاماً، وتربطهما مصالح إستراتيجية كذلك، وتعد المملكة من ضمن الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأميركية الموثوق بهم في إقليم ملتهب ومنطقة تنتصف الكرة الأرضية، فعلاقة عمان بواشنطن علاقة قوية مبنية على التعاون الاقتصادي والأمني، كما للأردن دور لا يمكن لأحد إنكاره في محاولة التهدئة والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب.
كما أن العلاقة الأردنية مع الإدارات الأميركية المختلفة علاقة راسخة ولا ترتبط بشخص الرئيس، فعمان وساكن البيت الأبيض وإدارته أيا كان، سواء جمهوري أو ديمقراطي، فهي قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مهما كانت سياسة الرئيس وشخصيته وأجنداته للسياسة الخارجية.
ومما لا شك فيه أننا في منطقة مشتعلة وإقليم يستطيع إنتاج أكثر من حرب في وقت واحد، وكل الأحداث من حولنا تؤثر علينا وتزيد من صعوباتنا الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية من خلال إشغال قواتنا على حدودنا الشمالية والشرقية بسبب تجار المخدرات والسلاح المدعومين من ميليشيات إقليمية ودول جوار هدفها زعزعة استقرارنا الداخلي.
كما لن نختلف بأن عودة ترامب سوف تعيد تعزيز أجندته وملفاته التي كان يتبناها في رئاسته السابقة والتي لم تحظ بقبول عمان لا الرسمي ولا الشعبي، من خلال الإعلان عن الصفقات والدعم غير المحدود لإسرائيل، وعدم الجدية في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على ما يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الاستقرار الإقليمي والأردني، ما يضع عمان تحت ضغوط عديدة، وهذا ما يمكن أن تستغله الحكومة اليمينية الإسرائيلية بتقديم دعم لا محدود لتحقيق أكثر ما يمكن من أهداف تساعدها على التمدد وتنفيذ مشروعها المعروف للجميع .
على عمان في قادم الأيام العمل على تعزيز الجبهة الداخلية بأكبر قدر ممكن، إذ يمكنها وبأشكال عديدة العمل على بقاء نشاطها الدبلوماسي وخطوطها المفتوحة مع كافة الأطراف العربية والدولية، وإسناد الدولة الفلسطينية التي لا حول لها ولا قوة التي يجب عليها أن تكون هي خط الدفاع الأول لمواجهة أي مشروع لتصفية القضية، فالأردن سوف يبقي قنوات اتصاله مفتوحة مع كافة الأطراف لمواجهة أي تصعيد إقليمي قد يؤثر عليه، وفتح قنوات اتصال أكثر مع ساكن البيت الأبيض وإدارته التي تثق بعمان، وتكنّ لها الاحترام لما تقدمه من محاولات ونشاط سياسي ودبلوماسي لتخفيض التوتر في إقليم مجنون، وأخيراً علاقة عمان وواشنطن ستبقى علاقة مستقرة كون الأردن يُعدّ شريكا موثوقاً به لتعزيز السلام بالمنطقة.

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