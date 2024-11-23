Sunday, 24 November 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس بـ98 صوتا

11/23/2024 3:28:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جاء خطاب العرش واثقا في الحديث عن التمسك بمواقف الأردن المبدئية وخاصة نصرة الفلسطينيين وأرضهم والدفاع عن المقدسات وإرث الوصاية الهاشمية عليها، وأكد الخطاب داخليا على أهمية تأمين حياة أفضل للأردنيين بالمضي في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
وفي رسالة اعتبرها الأهم محليا قال جلالة الملك (( نحن دولة راسخة الهوية، ولا نغامر في مستقبلنا))، وهدف هذه الرسالة في فهمي طمأنة وتأكيد أن مواقف الدولة، وخاصة الخارجية منها، تستند إلى أسس مدروسة، ولا تصدر عن فكر مغامر!
لعل هذه الرسالة تسهم في تهدئة بعض النفوس التي تصدر في مواقفها عن رعب من عدم تقدير الدولة لحساسية القضايا الخارجية. ذلك الرعب الذي قد يؤدي إلى بلبلة داخلية نحن في غنى عنها.
كما أكد الخطاب الإصرار على المضي قدما في مهمة التحديث السياسي للوصول لمجلس نواب قائم على أحزاب برامجية عمادها المرأة والشباب، مما يعكسُ إرادة جلالة الملك على تطوير خريطة المشاركة السياسية للمواطن، لتقوم على رابطة المواطنة والحزبية البرامجية، وتفعيل عمل مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة، ومؤسسات قطاع عام كفؤة.
على صعيد آخر، فاز حزب الميثاق برئاسة مجلس النواب بأغلبية 98 صوتا، واعتبر بعض المراقبين أن هذه الكتلة من الأصوات هي كتلة عزل الإخوان وتأييد الحكومة. وقد حصل مرشح جبهة العمل الإسلامي، الذي أصر على خوض انتخابات معروفة النتيجة دفاعا عن هيبة مجلس النواب ورفضاً للتدخل، كما جاء على لسان مرشح الجبهة الأستاذ صالح العرموطي على 37 صوتا.
كما حصل الأستاذ العرموطي، الذي حصد ما يقارب 30 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة، على ستة أصوات خارج كتلته في البرلمان، مما قد يشي إلى بعض الدعم غير المتوقع للجبهة من خارج كتلتها في البرلمان، وقد استوقفني في خطاب الأستاذ العرموطي لتهنئة الرئيس الفائز إعلانه عن هدنة بين حزب الجبهة والرئيس المنتخب، والأهم من ذلك بين الجبهة والحكومة. كما أعلن أن حزب الجبهة يمد ذراعيه للتعاون مع الحكومة، داعيا إياها إلى مبادلة الجبهة بذات التوجه.
يبقى السؤال: هل هذه الهدنة تعبير وإقرار بهزيمة وعزلة كتلة جبهة العمل الإسلامي، والتي ظهرت بوضوح في التصويت على انتخاب الرئيس؟ أم انها إستراتيجية جديدة تقدمها الجبهة ضمن تقييمها لمعطيات الوضع الجيوسياسي الذي يحيط بالأردن وخاصة بعد فوز ترامب؟
تدعو جبهة العمل الإسلامي بوضوح لإجراء حوار وطني، كما تدعو علنا وضمنا إلى ((التوافق)) على خطة عمل مستقل، ولكن سلوك الجبهة ومواقفها في الشارع، وفي الحياة العامة والاجتماعية والثقافية يجعل هذه الدعوة من الجبهة وكأنها تقول: تعالوا نتحاور لتتخذوا مواقف مطابقة لمواقفنا، فتقول تفضلوا - بقراركم الحر- وانضووا تحت لوائنا، مستغلة إلى حد بعيد شعار تأييد المقاومة، والذي -بالمناسبة- لا تحتكره وحدها؛ فالأردنيون جميعهم تقريبا يؤيدون المقاومة باعتبارها الطريق الوحيد لتصدي المشروع الصهيوني في فلسطين والأردن.
بين الجبهة وكثير من مكونات المجتمع السياسي والاجتماعي والثقافي الكثير من عدم الثقة التي تحول دون فهم لحقيقة مواقفها، وتضع جدرانا بينها وبين قطاعات مهمة من المواطنين والدولة، ولهذا فإن على الجبهة وعلى الطرف المقابل أيضا العمل الدؤوب على مشروع فهم متبادل وتفهم، وبناء مساحة تواصل، وليس بالضرورة الاتفاق على جميع الخطوات والقرارات، بل ضروري الاتفاق على القيم العليا ومبادئ العمل السياسي العامة فإن الثقة بأن الجميع يتوحدون في خدمة الوطن والدستور تعد قضية مهمة للنماء السياسي والحزبي.
آمل أن لا يتمترس مجلس النواب حول إستراتيجية عزل الجبهة كما بدا واضحا في انتخاب رئيس المجلس، وأن يتفق النواب على ضرورة الدوران في سلوك وتصويت الأحزاب والنواب مع مصلحة الوطن وجودا وعدما.
إن أفضل مكان لبدء حوار وطني مستحق وضروري صادق وشفاف بين الأطراف جميعهم تحت هذه الظروف يأخذ في الاعتبار أن الأردن يمر في تحديات وجودية تتطلب أداء حكوميا وبرلمانياً مختلفا، هو في أروقة البرلمان نفسه. فإننا جميعا بحاجة إلى بدء حوار وطني اليوم وليس غدا جنابك.

MENAFN23112024000072011014ID1108917210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث