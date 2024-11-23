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راسخون

11/23/2024 3:28:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جاء خطاب العرش في افتتاح برلمان 20 يوم الإثنين الماضي، ليؤكد، من جديد، على جملة الثوابت الأردنية، والتي لم تكن في الأصل في حاجة إلى تأكيدات جديدة، فقد اعتمدها الأردن منهجا معلنا وواضحا منذ تأسيسه قبل قرن من الزمن.
لكن، أحيانا نحتاج إلى تعريف المعرف، وتسمية الأشياء المسماة في الأصل، لا لشيء إلا لكي نعيد التذكير بأن الاجتهادات المرتجلة، والمزاودات الفارغة التي لا ترتكز على بعد نظر حقيقي، لا مكان لها في السياسات الراسخة التي لا تملك الرؤية الكلية، والتي تعمد إلى قياس الأشياء بـ"القطعة"، ومن خلال عملية غير متصلة.
محتوى خطاب العرش لم يأت لكي يقول بأنه ما من تحديات أمام المملكة اليوم، بل على العكس من ذلك تماما، فقد أشر جلالة الملك إلى جملة من التحديات التي يتوجب علينا التعامل معها بكل شفافية، سواء كان ذلك على صعيد الوضع الداخلي والذي تم تحديد مسارات تحديثية له على جميع المستويات، أو صعيد الوضع الخارجي الإقليمي، والجغرافيا السياسية التي مني بها الأردن، وهو تموضع لا يحسد عليه، خصوصا أنه جنة سلام وأمن وسط محيط يشتعل بالنيران، ويحاول كل ما يستطيع لكي لا تطاله تلك النيران.
ولعل المسألة الخارجية الأهم التي يولي الأردن اهتمامه لها، ويعتبرها واحدة من ركائز الأمن القومي، هي الصراع العربي الإسرائيلي، خصوصا مع العدوان الأخير الذي يمتد على مدار أكثر من عام، ومحاولات الاحتلال الجادة في تنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقي، من خلال سياسات قتل جماعية متعمدة للمدنيين، وترهيبهم للرحيل عن أرضهم.
في سياق هذه القضية، ولتثبيت رؤيته الراسخة للصراع الأساسي في المنطقة، يؤكد الأردن على لسان جلالة الملك بأننا "دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها"، وأن "مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه"، وهي إشارة إلى أن الارتجال لا مكان له في ذهن صانع السياسات، ولا يمكن أن يكون من الأدوات التي تصنع فرقا في حياة الأردني، فما نحتاجه هو بعد نظر يستطيع استجلاء اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها المنطقة اليوم، والتغيرات في المعادلات السياسية التي تتأثر بها، ووضع السياسات الواقعية والقابلة للحياة لكي لا تكون الخسارات كبيرة.
اليوم، تعيش المنطقة وسط دوامة عنف وضوضاء كبيرة، وملامح لامتداد النزاع عبر أكثر من دولة، والأردن يعي تماما المخاطر التي تحيط به، وهو لا يبدل سياساته ولا قناعته ولا جلده، بل ينطلق في كل خطوة يخطوها من استلهامه لدوره العروبي الهاشمي الكبير، وفهمه لحقيقة ما تحتاج إليه المنطقة من سلام، لكي يعيش أبناء المنطقة في أمن، ويحاولوا بناء مستقبلهم من دون أن تؤثر عليهم مخاوف الموت والترحيل وعدم الاستقرار.
لقد ظل الأردن مؤمنا على الدوام، بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار ولا أمن، ما دام العالم متعاميا عن المظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، والذي تعرض لأبشع الممارسات على مدار أكثر من سبعين عاما، وهو يؤكد دائما أن وصفة العلاج الناجعة لكل مشاكل المنطقة هو اعتراف بدولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، على ألا تكون كيانا شكليا، بل دولة قابلة للحياة.
هذا هو مفهوم الأردن لاستقرار المنطقة، وإلى حين تجد الوصفة الأردنية مهتمين في عواصم القرار العالمية، ستبقى المنطقة العربية أرضا خصبة للنزاعات والحروب، ما يهدد، ليس المنطقة فحسب، بل استقرار وأمن العالم كله.

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