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الرواجيح: بلدية مادبا توفر شاشات لعرض مباراة النشامى مع الكويت غدا

11/23/2024 3:28:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح عن توفير شاشتي عرض لمباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت غدا الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.


واضاف أن الشاشات ستوفر في قاعة بلدية مادبا الكبرى/ قاعة احمد قطيش الأزايدة قرب دوار الطيارة، والأخرى في قاعة الكرامة في الحي الشرقي وساحة حديقة الملكة رانيا العبدالله.

وناشد الرواجيح المواطنين بالوقوف خلف منتخبنا الوطني ودعمه في مبارياته الهامة لكأس العالم.

وبين الرواجيح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات للمحافظة على البيئة والسلامة العامة داخل القاعات بمنع التدخين والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

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