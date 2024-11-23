الرواجيح: بلدية مادبا توفر شاشات لعرض مباراة النشامى مع الكويت غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح عن توفير شاشتي عرض لمباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت غدا الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.
واضاف أن الشاشات ستوفر في قاعة بلدية مادبا الكبرى/ قاعة احمد قطيش الأزايدة قرب دوار الطيارة، والأخرى في قاعة الكرامة في الحي الشرقي وساحة حديقة الملكة رانيا العبدالله.
وناشد الرواجيح المواطنين بالوقوف خلف منتخبنا الوطني ودعمه في مبارياته الهامة لكأس العالم.
وبين الرواجيح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات للمحافظة على البيئة والسلامة العامة داخل القاعات بمنع التدخين والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.
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