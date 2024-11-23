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العقبة.. تجدد المطالب للحد من أزمات السير والسلطة تعد بحلول

11/23/2024 3:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- ما يزال تحدي أزمات السير الخانقة في مدينة العقبة، لا سيما في ساعات الذروة، يشكل أحد أبرز هموم سكان المدينة السياحية، وسط تجدد المطالب بإيجاد حلول جذرية لعدد من المواقع التي تعد بؤرا ساخنة، وتشهد بشكل متكرر حوادث سير.
وتشكل الازدحامات المرورية والاختناقات في حركة السيارات، مشهدا يوميا في حياة المواطنين في المدينة السياحية، وتزداد كل يوم، لا سيما مع بدء الدوام المدرسي ونهاية دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ورغم إنجاز مشروع "مواقف السيارات"، إلا أن المدينة، وخاصة الوسط التجاري، تشهد اختناقات مرورية بشكل يومي في مشهد لم يتغير كثيرا، مقارنة بما كان عليه الحال قبل إنشاء تلك المواقف.
ووفق المواطن شجاع الطراونة، فإنه "رغم إنشاء عدد من مواقف السيارات، إلا أن المدينة السياحية تعاني من أزمة سير خانقة وغير طبيعية، مردها سلوكيات بعض السائقين والمواطنين بعدم التزامهم بقواعد المرور".
وأضاف الطراونة "أنه من غير المعقول أن تكون هذه الأزمة حقيقية رغم إنشاء أكثر من 1000 موقف للسيارات في مناطق مختلفة في العقبة، فالأزمة عابرة بل هي في كل يوم، وهذا الأمر مزعج ويربك المواطنين والسائقين ورجال السير".
أما المواطن لقاء آل خطاب، فيشير، من جهته، إلى أن "أبرز البؤر الساخنة المرورية هي دوار الشيخ زايد المعروف عند العقباويين بـ(دوار السلال)، الذي يجب إيجاد حل جذري لمشكلة العشوائية المرورية عنده، ويعد بؤرة لحدوث اختناقات مرورية وحوادث سير شبه يومية".
وأضاف آل خطاب "أن الدوار المتصل بـ8 شوارع رئيسية يشهد تكدسا لعشرات المركبات، في مشهد يستنزف الوقت والجهد والأعصاب، لا سيما مع بدء دوام المؤسسات والدوائر والشركات في المدينة الاقتصادية".
و"دوار السلال" حلقة وصل مهمة بين عدد من أحياء المدينة، وتتفاقم فيه الاختناقات المرورية في وقت الذروة، بحسب مواطنين أشاروا كذلك إلى أن هناك تقاطعات في عدد من المناطق الحيوية والمهمة تشكل خطرا حقيقيا على المركبات والسكان وغير مدروسة هندسيا، وهي بمثابة نقاط عمياء، ومؤكدين في الوقت ذاته أن العديد من السكان طالبوا الجهات المعنية بتغيير شكل التقاطعات، إلا أن ذلك لم يحدث.
ويقترح بعض المواطنين "استبدال الدوار بإشارات ضوئية، كون وجود رجل سير عند الدوار لا يكفي على الإطلاق ولا يحل المشكلة"، محذرين من أن "بقاء الدوار على حاله ينذر بما هو أخطر، ذلك أن الوضع المروري الحالي لا يحتمل، مع الازدياد المستمر في أعداد المركبات وسط شبه عزوف عن استخدام وسائل النقل العام".
كما يقطع مدينة العقبة شارع حيوي يبدأ من إشارة التاسعة إلى دوار الشريف حسين بن علي ويتفرع منه عدد من المسارب والمخارج على المناطق السكنية والأسواق التجارية، وعادة ما يشهد اختناقا مروريا، لا سيما في ساعات الذروة.
ومن بين أبرز مطالب المواطنين في العقبة؛ معالجة الواقع المروري لمختلف مناطق العقبة، مشيرين إلى أن بعض التقاطعات والميادين تشهد في معظم الساعات ازدحاما متواصلا، كونها ملتقى للمركبات المغادرة إلى أحياء مناطق العقبة المتعددة.
ويؤكد المواطن تيسير الربضي "أن تقاطع المنطقة العاشرة يشهد، بشكل شبه يومي، حوادث تصادم مركبات نظرا لعدم وجود مطبات، إضافة إلى سوء تخطيطه هندسيا"، مؤكدا "أن هذا التقاطع شهد حوادث سير ذهب ضحيتها أشخاص وأصيب العديد من المواطنين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة بالمركبات ومحيط التقاطع، من دون أن تتحرك الجهات المعنية في سلطة العقبة لإيجاد حل لهذا التقاطع الخطير".
وعملت شركة تطوير العقبة على إنشاء مواقف للسيارات، حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق التجارية بإنشاء 390 موقفا لاصطفاف المركبات، منها 125 موقفا داخليا، أي في الوسط التجاري لمدينة العقبة، و265 موقفا خارجيا، ثم المرحلة الثانية التي وفرت 363 موقفا للمركبات، منها 114 داخليا و249 خارجيا، وأخيرا المرحلة الثالثة لتوفير 234 موقفا، 72 داخليا و162 خارجيا.
من جهته، قال مصدر مسؤول في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إن جميع ملاحظات ومشاكل تقاطعات السير والنقاط العمياء في شوارع مدينة العقبة ستكون مدار بحث معمق وموسع في اجتماع لجنة السير للخروج بحلول ونتائج على أرض الواقع للحد من حوادث السير والاكتظاظ الواقع عند بعض الإشارات الضوئية.
وبين المصدر، أن كوادر السلطة عملت على إزالة جميع معيقات حجب الرؤية والنقاط العمياء من خلال إزالة النباتات العشبية كافة لتكون الرؤية مفتوحة للسائقين والمواطنين، لا سيما تقاطعات شارع الفاروق والكويت.

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