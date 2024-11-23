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هل يطول استكمال المرحلة الأخيرة بمشروع مستشفى الإيمان في عجلون؟

11/23/2024 3:27:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- رغم ما شهده مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، من إنشاء مبنى حديث وتطوير لخدماته وأقسامه، إلا أن المرحلة الثالثة والأخيرة لا تقل أهمية، وفق مواطنين، ما يستدعي الإسراع بإنجازها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تأخر أو تعثر قد يعترض هذه المرحلة.
وبحسب ما هو مخطط له، فإن المرحلة الثالثة، والتي سبقها أعمال هدم وإزالة المبنى القديم للمستشفى، والتي كان مقررا إنجازها العام الحالي، ستشتمل على إنشاء المباني الإدارية وأجزاء من العيادات والمدرج وكراج للسيارات لعمل مواقف لمركبات العاملين والمراجعين للمستشفى الذين يعانون حاليا من عدم توفرها.
ووفق المواطن نواف الصمادي، فإن السكان ومراجعي مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، يأملون بأن يشهد العام المقبل، الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بالمستشفى، والتي كان قد بدئ العمل بها قبل نحو عامين.
وطالب الصمادي، وزارتي الأشغال العامة والصحة بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد، والتي تتضمن توفير مواقف للسيارات لتخفيف الازدحامات والتسهيل على المراجعين، مشيرا إلى أن أي تأخير في استكمال هذه المرحلة يفاقم مشكلة المواطنين لعدم توفر مواقف مناسبة لمركباتهم.
وأكد المواطن طعمة الغزو، أن إنهاء معاناة المراجعين، سيكون مرهونا بسرعة تنفيذ المرحلة الأخيرة، وعدم توقف الأعمال الإنشائية الجارية حاليا بسبب ظروف الشتاء، لافتا إلى أن إنجاز المشروع سيوفر المواقف الكافية للمراجعين والعاملين والزوار، خصوصا أن الساحات المتوفرة حاليا لا تفي بالغرض، أو تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين وحاجتهم لإيجاد مواقف لمركباتهم، ما سيزيد من معاناتهم.
وقال الغزو، إن إنجاز المرحلة الأخيرة في الموعد المحدد، سيسهل كثيرا على العاملين والمراجعين للمستشفى الذي بدأ يشهد منذ تشغيله تطورا كبيرا في إمكانياته، ونوعية الخدمات المقدمة للسكان والمراجعين الذين يقدر عددهم بالمئات يوميا.
يشار إلى أن مشروع مستشفى الإيمان الحكومي كان قد بوشر العمل به في العام 2014 وعلى 3 مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى والثانية تأخرا في إنجازهما لسنوات ولعدة أسباب تتعلق بتأخر المقاول والأوامر التغييرية، وتأخر تزويده بشبكة الصرف الصحي، ما استدعى حينها دمج المرحلة الأولى بالثانية من المشروع لتسريع العمل والإنجاز حتى انتهاء التنفيذ، وبدء تشغيل المستشفى. وتم نقل كافة العيادات والأقسام إليه، عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة.
ووفق ما هو معلن، فإن سعة مستشفى الإيمان الحكومي الجديد تبلغ 250 سريرا، وتم تصميمه ليكون قابلا للتوسعة لغاية 350 سريرا، فيما يتكون المستشفى من مبنى رئيس بمساحة إجمالية مقدارها 42 ألف متر مربع تقريبا وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون دينار.
وارتفع عدد العيادات بالمبنى الجديد إلى 46 عيادة مقارنة بـ16 عيادة في المستشفى القديم، فيما ارتفع عدد أسرة الطوارئ إلى 45 سريرا بدلا من 16 سريرا، وأسرة الكلى من 15 سريرا إلى 23 سريرا في المستشفى الجديد، وارتفاع عدد غرف العمليات إلى 7 غرف مقارنة بغرفتين.
كما تم فصل أقسام الباطني والجراحة للنساء والرجال في المستشفى الجديد ليصل عدد الأسرة إلى 104 أسرة بعد أن كانت 34 سريرا فقط، وزيادة أسرة العناية الحثيثة أكثر من 4 أضعاف، وأسرة الأطفال من 18 سريرا إلى 23 سريرا، ومضاعفة حاضنات الخداج 4 أضعاف لتصل إلى 48 حاضنة، في حين تم إنشاء قسم النسائية والتوليد بسعة 26 سريرا بعد أن كان بسعة 12 سريرا في المستشفى القديم.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس حريص على متابعة سير العمل بالمرحلة الثالثة الجارية حاليا لضمان أن يتم إنجازها منتصف العام المقبل بعد أن كان متوقعا إتمامها نهاية العام الحالي، مؤكدا أن المجلس سيبقى على تواصل مع المقاول والجهات المعنية لضمان تنفيذ العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن كلفة تنفيذ المرحلة الأخيرة تبلغ نحو 4 ملايين دينار، مؤكدا أن المستشفى سيكون متكاملا بعد إتمام تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل بناء مواقف السيارات والمبنى الإداري، خصوصا أن المبنى الحالي يعاني من اكتظاظ السيارات حول المستشفى لعدم توفر المواقف.
وأوضح المومني، أن أعمال المرحلة الثالثة اشتملت في بدايات تنفيذها على أعمال هدم مبان قديمة، ومن ثم بدء العمل بإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق يتضمن قاعات تعليمية وأقسام الإدارة بالمبنى واستكمال طابق التسوية، كما تشمل الأعمال مبنى مواقف B بسعة 400 موقف تقريبا، بالإضافة إلى أعمال خزان تجميعي للمياه وعدد من الأعمال الخارجية.
من جهته، قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد بني نصر، إن نسبة الإنجاز في عطاء المرحلة الثالثة بلغت حتى الآن نحو 55 %، حيث تشمل مكاتب إدارية وكراجات ومستودعات وقاعات للاجتماعات والمحاضرات، متوقعا الانتهاء من تنفيذ العطاء خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، في حين بين أنه سيتم نقل المكاتب الإدارية والمستودعات إلى المبنى الجديد عند الانتهاء من العطاء، وسيتم الاستفادة من المكاتب الحالية باستحداث عيادات جديدة.
وبحسب بني نصر، فقد تم مؤخرا زيادة عدد المقاعد في قاعات الانتظار، وسيتم تزويد المستشفى بجهاز نداء آلي ودور إلكتروني للتسهيل على المراجعين، لافتا إلى أن العمل داخل قسم الأشعة (جهاز الرنين المغناطيسي) أصبح يعمل بورديتين لضمان تصوير أكبر عدد ممكن من المراجعين وتقليص الموعد، حيث يتم حاليا تصوير المراجع خلال أسبوعين بدلا من شهرين في الوقت السابق.
وأضاف، أن إدارة المستشفى تسعى إلى تزويد المستشفى بجهاز تصوير طبقي للشرايين والذي يستخدم بديلا عن عمليات القسطرة أحيانا.
وقال بني نصر، إنه وضمن الرؤية الملكية للنهوض بواقع القطاع الصحي في شتى المجالات وبناء على توجيهات وزير الصحة والأمين العام، عمدت الإدارة للعمل ضمن إستراتيجية للتطوير والتحديث تستهدف الارتقاء بخدمة المراجعين وتقديم الرعاية الصحية النوعية في كافة أقسام المستشفى، لافتا إلى أنه تم بدء العمل بنظام تصنيف الحالات المرضية الكندي في قسم الإسعاف والطوارئ للتعامل معها حسب خطورتها لضمان الاستجابة السريعة وتقديم الرعاية المثلى، مشيرا إلى أنه وضمن هذا السياق وللتخفيف على مراجعي قسم الأشعة، وتحديدا وحدة الرنين وتقليل مدة المواعيد التي كانت تصل إلى بضعة أشهر، فقد قامت إدارة المستشفى بزيادة أوقات التصوير لتصبح على نظام ورديات صباحي ومسائي مما أدى إلى تقليل مدة المواعيد التي أصبحت تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في أقصاها مع العلم بأن الحالات التي تستوجب تدخلا سريعا يتم تصويرها بنفس اليوم كحالة طارئة.
وبين، أن إدارة المستشفى قامت بتفعيل المحاضرات العلمية بمختلف الاختصاصات حيث تشمل مواضيع سريرية ونوعية وستستمر هذه المحاضرات ضمن جدول مبرمج بشكل دوري، مؤكدا أن إدارة المستشفى تسعى لاستحداث عيادات جديدة تغطي اختصاصات طبية لم تكن موجودة مسبقا كعيادة الأمراض الصدرية والأمراض الرئوية، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام عيادة القلب.
وأضاف بني نصر، أنه تم أيضا طرح عطاء نظام الدور الآلي والنداء لتطبيقه في العيادات الخارجية والصيدلية، وانتداب بعض الكوادر إلى ورشات فنية متخصصة تستهدف تعزيز مهاراتهم السريرية والعملية، وضبط النفقات وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح لضمان جودة الخدمات وإدامة الصيانة في كافة مرافق المستشفى.
على صعيد ذي صلة، قال مدير مديرية صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف السليحات، إنه تم استلام مركز صحي عبين عبلين الأولي الجديد وتم إشغال المبنى منذ 3 أسابيع، وقد بلغت كلفته نحو مليون دينار، حيث جاء إنشاؤه وفق أعلى المواصفات.
وأضاف، أن هناك مبادرات ملكية سامية لإنشاء ثلاثة مراكز صحية تشمل مركز صحي (الشفا) ومركز صحي صنعار الأولي ومركز صحي باعون الأولي، مشيرا إلى أنه تم استملاك قطع أراض وتم عمل دراسات فنية للبناء، لافتا إلى أنه تم استملاك قطع أراض من قبل مجلس المحافظة لبناء مراكز صحية، وهي مركز صحي راجب الأولي ومركز صحي عجلون الشامل ومركز صحي حلاوة الأولي وسيتم عمل دراسات فنية لإنشاء المباني، فيما تم الإعلان لشراء قطعة أرض لإنشاء مركز صحي راسون الأولي بدلا من المستأجر.
وبين السليحات، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما لأربعة مراكز صحية في عجلون على شكل منح وهي مراكز الأمير الحسن الشامل، والصفا، واشتفينا الشامل، وعرجان الشامل، موضحا أن هذه المنح عبارة عن معدات طبية وغير طبية ما انعكس ذلك إيجابا على برامج الرعاية الصحية الأولية التي تقدم لمواطني تلك المناطق وبخاصة المرضى ضمن المعايير والجودة والوقت المطلوب.

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