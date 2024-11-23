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بورصة عمان تغلق على انخفاض

11/23/2024 3:27:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2421 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2431 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.
--(بترا)

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