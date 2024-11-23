وزير الطاقة: 4.76 تريليون قدم مكعب كمية الغاز الممكن استخراجها من الريشة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن السيناريو المتوسط للكمية الممكن استخراجها من حقل غاز الريشة 4.76 تريليون قدم مكعب.
وأضاف الخرابشة خلال مؤتمر صحافي في وزارة الاتصال الحكومي .. "التنقيب عن الغاز الطبيعي ياتي ضمن استراتيجية قطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي"، أن "الوزارة ستنفذ مشروعا لإنشاء خط الغاز من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 وهذا يحتاج لوقت واستثمارات".
وتابع: "ندرس نقل أحد محطات الطاقة الكهربائية ذات السعة القليلة الى منطقة الريشة لحرق أكبر كمية من الغاز".
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