وزير الطاقة: 4.76 تريليون قدم مكعب كمية الغاز الممكن استخراجها من الريشة

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن السيناريو المتوسط للكمية الممكن استخراجها من حقل غاز الريشة 4.76 تريليون قدم مكعب.

وأضاف الخرابشة خلال مؤتمر صحافي في وزارة الاتصال الحكومي .. "التنقيب عن الغاز الطبيعي ياتي ضمن استراتيجية قطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي"، أن "الوزارة ستنفذ مشروعا لإنشاء خط الغاز من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 وهذا يحتاج لوقت واستثمارات".



وتابع: "ندرس أحد محطات الطاقة الكهربائية ذات السعة القليلة الى منطقة الريشة لحرق أكبر كمية من الغاز".