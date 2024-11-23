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الدين العام العالمي

11/23/2024 3:27:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عدنان أحمد يوسف

في آخر مراجعة له، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار، أو 93 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة تمثل 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد 19.
ونحن نعتقد أن الارتفاع المطرد في الدين العام قد تم تجاهله من قبل صناع القرار في العالم لفترة طويلة وذلك بحجة حاجة دول العالم لمواصلة الإنفاق خاصة في سنوات جائحة كورونا. كما أوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب السياسي العام بشأن المالية العامة كان يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق وذلك لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
ومن ناحية أخرى، تشير التجارب السابقة إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج والمخاطر الفعلية بهامش كبير. فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات مقبلة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، حسب تقدير الصندوق.
إن التخوف حاليا هو أن يشجع بدء تراجع سعر الفائدة عالميا الدول على مواصلة الاستدانة، مما يرفع الدين العام العالمي ليبلغ 115 % من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات - أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية. وقد يشجع على ذلك عدة أسباب هي: النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي.
وفي مقابل هذه التوقعات، فإن الجهود المبذولة حاليا على مستوى المالية العامة واحتواء الدين العام هي أقل من المطلوب بكثير، حيث تظهر تحليلات الصندوق أنه لو أن عمليات التصحيح المالي الحالية – والتي تبلغ في المتوسط نسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي، سوف يتم الاستمرار في تنفيذها على مدار الست سنوات المقبلة بحلول عام 2029 - وحتى وإن نُفذَت بالكامل، فلن تكون كافية لتحقيق استقرار الدين أو خفضه بدرجة كبيرة. لذلك لا بد من تطبيق سياسة تشددية تراكمية في الإنفاق بنسبة 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي على مدى الفترة نفسها لضمان ارتفاع احتمال تحقيق استقرار الدين. وفي بلدان لا يُتوقع استقرار الدين فيها، مثل الصين والولايات المتحدة، يكون الجهد المطلوب أكبر بكثير. إلا أن هذين الاقتصادين الأكبر في العالم لديهما مجموعة من خيارات السياسات أكثر ثراء بكثير مما لدى البلدان الأخرى.
من شأن عمليات التصحيح المالي الكبيرة هذه، إن لم يتم تفحص نتائجها بدقة، أن تنطوي على خسائر كبيرة في الناتج المحلي بسبب تراجع الطلب الكلي، ويمكن أن تلحق الضرر بالفئات الضعيفة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ومن ثم، يتعين وضع تصميم دقيق لتخفيف حدة تكاليف هذه العمليات وكسب الدعم الشعبي للتصحيح المالي المطلوب.
ويكون اختيار التدابير المالية العامة مهما لأن الآثار ليست متشابهة وتنطوي على تفضيلات نسبية بينها. فعلى سبيل المثال، تسبب تخفيضات الاستثمار العام أكبر خسائر للناتج وتضر بآفاق النمو على المدى الطويل، في حين يضر تخفيض المساعدات الاجتماعية الأسر الضعيفة ويوسع هوة عدم المساواة.
لذلك، تبرز الحاجة إلى مزيج يتسم بالحكمة للتدابير المالية العامة تركز على الناس والنمو، وسيتباين هذا المزيج عبر البلدان. وينبغي للاقتصادات المتقدمة المضي قدما في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب. بينما تتمتع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بإمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية - عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات - مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام من أجل دعم النمو على المدى الطويل.

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