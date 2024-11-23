منتخب فلسطين يتعادل مع كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال
التاريخ
11/23/2024 3:27:47 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، بهدف لكل فريق في التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.
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