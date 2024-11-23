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منتخب فلسطين يتعادل مع كوريا الجنوبية بتصفيات المونديال

11/23/2024 3:27:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، بهدف لكل فريق في التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.

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