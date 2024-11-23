الطاولة يقبل استقالة المدرب رضا ويقيم بطولة المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وافق مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في جلسته التي عقدها برئاسة إبراهيم الصرايرة، على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمدرب رضا على جهوده التي بذلها طيلة عمله مع المنتخبات الوطنية، ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات.
وناقش المجلس العديد من الأمور التي تخص العملية الانتخابية للاتحاد، التي بدأت منذ أمس، عندما اجتمعت الهيئة العامة وقررت انتخاب لجنة الانتخابات، ولجة استئناف الانتخابات، فيما ينتظر أن يحدد المجلس في جلسته المقبلة موعد الترشيح لرابطي الأندية واللاعبين المعتزلين، وتحديد موعد انتخاباتهما.
وكان الاتحاد، قرر تعيين إبراهيم الصرايرة رئيسا للاتحاد في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها الرئيس السابق طارق الزعبي، وقرر أيضا انتخاب إياس ابزاخ نائبا لرئيس الاتحاد.
كما قرر الاتحاد الموافقة على إقامة بطولة المملكة المفتوحة للفئات العمرية كافة، وهي البطولة التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وتشهد عادة مشاركة الكثير من اللاعبين للفئات العمرية كافة، وهي (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الزهرات، البراعم والبرعمات).
ولم يتبق على أجندة الاتحاد للموسم الحالي، سوى بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي لم يتحدد موعدها، وتشهد مشاركة 10 فرق، وتقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة. وعلى صعيد المشاركات الخارجية، فاز فريق الأرثوذكسي للسيدات بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا للأندية التي جرت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، وحل فريق الفتاة الكويتي بالمركز الأول، حيث مثل الأرثوذكسي في البطولة اللاعبات: تيماء أبو يمن، براء الوديان، تينا خوري والمحترفة المصرية مريم يونس، فيما أشرف على تدريبات الفريق المدرب الوطني عدنان العوفي.
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