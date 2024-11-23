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الطاولة يقبل استقالة المدرب رضا ويقيم بطولة المملكة

11/23/2024 3:27:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وافق مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في جلسته التي عقدها برئاسة إبراهيم الصرايرة، على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمدرب رضا على جهوده التي بذلها طيلة عمله مع المنتخبات الوطنية، ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات.
وناقش المجلس العديد من الأمور التي تخص العملية الانتخابية للاتحاد، التي بدأت منذ أمس، عندما اجتمعت الهيئة العامة وقررت انتخاب لجنة الانتخابات، ولجة استئناف الانتخابات، فيما ينتظر أن يحدد المجلس في جلسته المقبلة موعد الترشيح لرابطي الأندية واللاعبين المعتزلين، وتحديد موعد انتخاباتهما.
وكان الاتحاد، قرر تعيين إبراهيم الصرايرة رئيسا للاتحاد في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها الرئيس السابق طارق الزعبي، وقرر أيضا انتخاب إياس ابزاخ نائبا لرئيس الاتحاد.
كما قرر الاتحاد الموافقة على إقامة بطولة المملكة المفتوحة للفئات العمرية كافة، وهي البطولة التي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا، وتشهد عادة مشاركة الكثير من اللاعبين للفئات العمرية كافة، وهي (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال، الزهرات، البراعم والبرعمات).
ولم يتبق على أجندة الاتحاد للموسم الحالي، سوى بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي لم يتحدد موعدها، وتشهد مشاركة 10 فرق، وتقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة. وعلى صعيد المشاركات الخارجية، فاز فريق الأرثوذكسي للسيدات بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا للأندية التي جرت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، وحل فريق الفتاة الكويتي بالمركز الأول، حيث مثل الأرثوذكسي في البطولة اللاعبات: تيماء أبو يمن، براء الوديان، تينا خوري والمحترفة المصرية مريم يونس، فيما أشرف على تدريبات الفريق المدرب الوطني عدنان العوفي.

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