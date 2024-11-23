السلط وحيدا في الصدارة والعربي والأهلي يطاردانه.. ومعركة الهبوط تشتعل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد مع ختام الجولة التاسعة إلى مراحل الحسم، ويبدو أن اللقاءات المقبلة ستحمل إثارة وتنافسا غير مسبوقين سواء بين الفرق التي تتنافس على الظفر بلقب الدوري، خصوصا مع التقارب النقطي بين فرق السلط والعربي والأهلي، وبين الفرق الأخرى التي تبحث عن طوق النجاة من شبح الهبوط، والذي بات يهدد فرق كفرسوم والكتة وكفرنجة.
هذه المعطيات اشعلت منافسات الدوري
في سابقة لم تعهدها اللعبة من قبل، حيث كان التنافس محصورا بين فريقين، وحتى أن الفوز باللقب كان يحسم بوقت مبكر، والحال كذلك على الهبوط الذي كان يحسم قبل نهاية الدوري بجولات عديدة.
الفوز الدراماتيكي والذي حققه فريق كفرسوم عندما تغلب على الأهلي بنتيجة 26-25، بعثر كافة أوراق المقدمة، واحبط كافة مخططات الأهلي الذي كان قريبا من حسم الدوري لولا هذه الخسارة، والتي منحت الصدارة لفريق السلط، الذي تخلص من عقبة فريق ساكب بفارق هدف واحد وبنتيجة 26-25 من خلال التسديدة القوية التي أرسلها المحترف التونسي نزار مروان في الثانية الأخيرة وعانقت شباك حارس الكتة.
فريق السلط وبفضل هذا الفوز وخسارة فريق الأهلي أمام فريق كفرسوم جعله يتربع على قمة الترتيب العام وحيدا برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي ابتعد فيه فريق الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبفارق المواجهات عن فريق العربي الذي يملك ذات الرصيد، بينما بقي فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، وهو الرصيد الذي ما زال يعزز من آماله بالبقاء في دائرة المنافسة.
معركة الهبوط تشهد هي الأخرى تنافسا كبيرا بين فرق كفرنجة والكتة وكفرسوم، وهي الفرق التي تسعى في الجولات المقبلة لتعزيز رصيدها والتقدم خطة نحو المنطقة الآمنة، علما بأن الفريق صاحب المركز السابع والأخير سيرافق فريق الحسين إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، علما بأن فريق الحسين اعتذر عن المشاركة في منافسات الدوري بعد قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.
حسابات الهبوط ما تزال مجهولة نظرا للتقارب النقطي بين الفرق الثلاثة، والفريق الذي يتحصل على المزيد من النقاط في الجولات المتبقية حتما سينجو من الهبوط، حيث يملك فريق كفرنجة 4 نقاط، فيما لفريقي الكتة وكفرسوم نقطتين لكل فريق.
ومن المفارقات الغريبة التي شهدتها الجولات الماضية، تألق اللاعب المحترف بصفوف السلط نزار مروان، الذي نجح في خطف هدف الفوز لفريقه في مشاهد غير مسبوقة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه أمام ساكب في الثانية الأخيرة من المباراة، وكذلك فعل في مباراة فريقه أمام فريق العربي عندما خطف هدف التعادل في الثانية الأخيرة من هذه المباراة.
وتشهد منافسات الدوري استقدام الاتحاد للأطقم التحكيمية الخارجية، والتي تولت إدارة أكثر من مباراة، وذلك يأتي ضمن سياسة الاتحاد في الابتعاد عن الاعتراضات وتوفير الأجواء المناسبة لانجاح منافسات الدوري، كما أن تواجد الطاقم الدولي الأردني أكرم الزيات وياسر عواد في قطر وتوليه إدارة منافسات بطولة الأندية الآسيوية جعل الاتحاد يزيد من الأطقم التحكيمية خصوصا في منافسات مرحلة الإياب.
وتقام لقاءات الجولة العاشرة بدءا من يوم غد، حيث يلتقي فريقا الكتة والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبذات الصالة يلتقي فريقا الأهلي وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويوم السبت المقبل يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
MENAFN23112024000072011014ID1108917195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.