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السلط وحيدا في الصدارة والعربي والأهلي يطاردانه.. ومعركة الهبوط تشتعل

11/23/2024 3:27:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصلت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد مع ختام الجولة التاسعة إلى مراحل الحسم، ويبدو أن اللقاءات المقبلة ستحمل إثارة وتنافسا غير مسبوقين سواء بين الفرق التي تتنافس على الظفر بلقب الدوري، خصوصا مع التقارب النقطي بين فرق السلط والعربي والأهلي، وبين الفرق الأخرى التي تبحث عن طوق النجاة من شبح الهبوط، والذي بات يهدد فرق كفرسوم والكتة وكفرنجة.
هذه المعطيات اشعلت منافسات الدوري في سابقة لم تعهدها اللعبة من قبل، حيث كان التنافس محصورا بين فريقين، وحتى أن الفوز باللقب كان يحسم بوقت مبكر، والحال كذلك على الهبوط الذي كان يحسم قبل نهاية الدوري بجولات عديدة.
الفوز الدراماتيكي والذي حققه فريق كفرسوم عندما تغلب على الأهلي بنتيجة 26-25، بعثر كافة أوراق المقدمة، واحبط كافة مخططات الأهلي الذي كان قريبا من حسم الدوري لولا هذه الخسارة، والتي منحت الصدارة لفريق السلط، الذي تخلص من عقبة فريق ساكب بفارق هدف واحد وبنتيجة 26-25 من خلال التسديدة القوية التي أرسلها المحترف التونسي نزار مروان في الثانية الأخيرة وعانقت شباك حارس الكتة.
فريق السلط وبفضل هذا الفوز وخسارة فريق الأهلي أمام فريق كفرسوم جعله يتربع على قمة الترتيب العام وحيدا برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي ابتعد فيه فريق الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبفارق المواجهات عن فريق العربي الذي يملك ذات الرصيد، بينما بقي فريق ساكب بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط، وهو الرصيد الذي ما زال يعزز من آماله بالبقاء في دائرة المنافسة.
معركة الهبوط تشهد هي الأخرى تنافسا كبيرا بين فرق كفرنجة والكتة وكفرسوم، وهي الفرق التي تسعى في الجولات المقبلة لتعزيز رصيدها والتقدم خطة نحو المنطقة الآمنة، علما بأن الفريق صاحب المركز السابع والأخير سيرافق فريق الحسين إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، علما بأن فريق الحسين اعتذر عن المشاركة في منافسات الدوري بعد قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.
حسابات الهبوط ما تزال مجهولة نظرا للتقارب النقطي بين الفرق الثلاثة، والفريق الذي يتحصل على المزيد من النقاط في الجولات المتبقية حتما سينجو من الهبوط، حيث يملك فريق كفرنجة 4 نقاط، فيما لفريقي الكتة وكفرسوم نقطتين لكل فريق.
ومن المفارقات الغريبة التي شهدتها الجولات الماضية، تألق اللاعب المحترف بصفوف السلط نزار مروان، الذي نجح في خطف هدف الفوز لفريقه في مشاهد غير مسبوقة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه أمام ساكب في الثانية الأخيرة من المباراة، وكذلك فعل في مباراة فريقه أمام فريق العربي عندما خطف هدف التعادل في الثانية الأخيرة من هذه المباراة.
وتشهد منافسات الدوري استقدام الاتحاد للأطقم التحكيمية الخارجية، والتي تولت إدارة أكثر من مباراة، وذلك يأتي ضمن سياسة الاتحاد في الابتعاد عن الاعتراضات وتوفير الأجواء المناسبة لانجاح منافسات الدوري، كما أن تواجد الطاقم الدولي الأردني أكرم الزيات وياسر عواد في قطر وتوليه إدارة منافسات بطولة الأندية الآسيوية جعل الاتحاد يزيد من الأطقم التحكيمية خصوصا في منافسات مرحلة الإياب.
وتقام لقاءات الجولة العاشرة بدءا من يوم غد، حيث يلتقي فريقا الكتة والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبذات الصالة يلتقي فريقا الأهلي وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويوم السبت المقبل يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

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