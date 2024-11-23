القبض على إعلامية مصرية بحوزتها 180 لترا من مخدر الاغتصاب

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الإعلامية والبلوغر الشهيرة داليا فؤاد (39 عاما)، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع "مخدر الاغتصاب" المعروف باسم GHB، في شقتها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات ضبطت في منزل الإعلامية شخصا أجنبي الجنسية قالت إنه متورط أيضا في القضية.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه ضبط بحوزتهما نحو 180 لترا من المخدر. وأكدت التحقيقات أن المواد المضبوطة تُقدر قيمتها بحوالي 145 مليون جنيه.



عقار الاغتصاب: خطر يتخفى بلا لون أو رائحة

يمثل GHB (حمض جاما هيدروكسي بيوتيريت) خطرا على المجتمع، إذ يُستخدم في جرائم الاعتداء الجنسي بسبب تأثيره المهدئ والمثبط للجهاز العصبي، مما يجعل الضحايا غير قادرين على المقاومة أو حتى تذكر الأحداث التي وقعت لهم.



ويمتاز هذا المخدر بأنه عديم اللون والطعم والرائحة، ما يسهل وضعه في المشروبات والطعام من دون ملاحظة.

خلفية القضية وتفاصيل التحقيقات

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهم الأجنبي استورد المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وهرّبه إلى مصر داخل عبوات خاصة بشركات النظافة للتمويه.



وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باستيراد المخدر بغرض الاتجار وترويجه بين فئات الشباب، مستهدفا تحقيق أرباح غير مشروعة.



كما أكدت التحريات تورط الإعلامية في الترويج للمخدر مقابل مبالغ مالية، مستغلة شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُعرف بتقديم محتوى مثير للجدل وجذب ملايين المتابعين.



استخدامات وتاريخ GHB

بدأ انتشار GHB في التسعينيات في الحفلات الليلية بين الشباب والمراهقين بسبب تأثيره. في صورته الطبية، يُستخدم لعلاج اضطرابات النوم القهري وضعف العضلات، لكنه أصبح محظورا دوليا بسبب خصائصه الإدمانية واستغلاله في الجرائم.



من جانبه، حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر من خطورة تناول GHB، مشددا على ضرورة تجنب المشروبات المشتبه بها وعدم قبولها من الغرباء، خاصة في الأماكن المشبوهة. وأكد الصندوق أن العقار قد يؤدي إلى فقدان الوعي تماما وضعف الذاكرة، وقد يتسبب في الوفاة عند تناول جرعات زائدة.

نقابة الإعلاميين المصرية تتبرّأ من داليا فؤاد

وأصدرت "نقابة الإعلاميين" المصرية بياناً نفت فيه صفة "إعلامية" عن فؤاد، مؤكّدةً أنّ "المذكورة غير مسجّلة في جداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين".



وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنّ "النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدّها وضدّ الوسيلة (قناة القاهرة والناس) التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي، بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89) واللتين جرّمتا ما قامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلى السجن وتغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية".



وعلى الصعيد القضائي، قرّرت النيابة العامة في القاهرة، تجديد حبس مقدمة برنامج "ضرب نار" على شاشة قناة "القاهرة والناس"، لمدة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة وترويج مخدر GPH، المعروف بتسمية "مخدر الاغتصاب". وكالات