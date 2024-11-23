9 أسباب لاستمرار السعال بعد التعافي من نزلة البرد

تنتشر في فصل الشتاء نزلات البرد، ويتوقع أغلبنا أن تختفي أعراض النزلة بعد التعافي منها، لكن في أحيان كثيرة قد يستمر السعال فترة طويلة بعد التخلص من العدوى. فهل يجب أن نقلق في هذه الحالة؟

في تقرير نشره موقع "هيروين" الروسي، استعرضت الكاتبة أناستاسيا بليسكانيفا أبرز الأسباب التي قد تُسهم في استمرار السعال بعد التعافي من نزلة البرد، منها ما يرتبط بالجهاز التنفسي، ومنها ما يتعلق بالعادات اليومية غير الصحية.



1- التنقيط الأنفي الخلفي

بحسب الكاتبة، يأتي التنقيط الأنفي الخلفي -وهو نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق- في قائمة الأسباب المحتملة لاستمرار السعال، وتحدث هذه الحالة نتيجة تجمع المخاط وانسيابه على الجدار الخلفي للحلق.



وأوضحت أن الجسم يُفرز خلال الإصابة بالبرد المزيد من المخاط كآلية لمكافحة المرض، لكن الجيوب الأنفية قد تبقى ممتلئة حتى بعد التعافي، مما يؤدي إلى ظهور هذه المتلازمة.



وإحدى العلامات الدالة على أن استمرار السعال مرتبط بهذه الحالة، هو الشعور بالحاجة إلى السعال أثناء الليل أو عند الاستلقاء لفترات طويلة. وتشمل العلامات الأخرى تهيج الحلق، والحاجة المتكررة للبلع، وخشونة الصوت، والرغبة في تنظيف الحلق، ورائحة الفم الكريهة، والشعور بالغثيان.





2- تهيج الشعب الهوائية

تسبب العدوى الفيروسية استجابة التهابية، وهي إحدى الآليات التي يستخدمها الجسم لمكافحة المرض، مما يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية.



قد يستمر تهيج الأغشية المخاطية لفترة طويلة بعد التعافي من البرد، نتيجة استمرار الاستجابة الالتهابية لفترة أطول، ويؤدي إلى استمرار السعال رغم تحسن الحالة الصحية.





3- نقص الراحة

قد تكون حاجة الجسم إلى مزيد من الراحة أحد أسباب استمرار السعال، حيث إن الجهاز المناعي يعمل بجهد كبير أثناء الإصابة بعدوى فيروسية، ولا يعتمد الشفاء على الأدوية فحسب، بل أيضا على نمط الحياة الصحي.



إذا استمر المريض في الذهاب إلى العمل أو ممارسة المهام اليومية دون أخذ قسط كافٍ من الراحة، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة فترة السعال.



4- استعمال أدوية البرد دون وصفة طبية

بعض أدوية البرد التي تؤخذ دون وصفة طبية قد تسهم في إطالة فترة السعال، إذ إن مضادات الهيستامين أو الأدوية المضادة للالتهابات تمنح راحة مؤقتة من احتقان الأنف وسيلانه، لكنها قد تزيد من كثافة المخاط، مما يصعّب التخلص منه.



وتراكم المخاط يؤدي بدوره إلى التنقيط الأنفي الخلفي الذي يحفز السعال، لذلك من الأفضل تجنب العلاج الذاتي حتى في حالات البرد البسيطة، واستشارة الطبيب هي الخيار الأمثل للتعافي دون عواقب غير مرغوب بها.



5- أمراض مزمنة أخرى

قد يكون السعال علامة على مشكلات صحية أكثر خطورة، مثل الحساسية التي تسبب تهيج الحلق وسيلان الأنف وتدميع العينين والعطس. كما أن الارتجاع الحنجري البلعومي يمكن أن يسبب تهيج الأحبال الصوتية والسعال، ويُعرف بالارتجاع "الصامت" لأنه لا تصاحبه أعراض الارتجاع المألوفة مثل الحموضة.



كما أن السعال المستمر لأكثر من 4 أسابيع قد يكون ناتجا عن مرض تفاعلي في الجهاز التنفسي، ويُظهر أعراضا مشابهة للربو مثل ضيق التنفس، وصوت صفير، والشعور بضيق في الصدر.



6- ضعف جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة يجعل الجسم أقل قدرة على مكافحة العدوى والفيروسات بفعالية، مما يؤدي إلى استمرار أعراض مثل السعال وسيلان الأنف لفترة أطول.



وقد يكون عدم التعافي بشكل كامل، حتى بعد أسبوع أو أكثر من الراحة، مؤشرا على ضعف المناعة، مما يعني ضرورة تعزيز المناعة للحفاظ على الصحة.



7- عدوى ثانوية

السعال المستمر بعد البرد قد يكون علامة على عدوى بكتيرية ثانوية، ومن الأعراض المصاحبة في هذه الحالة ارتفاع درجة الحرارة، وألم في الصدر، أو إفراز البلغم، مما يستدعي زيارة الطبيب لتجنب أي مضاعفات.





8- التدخين

يسهم التدخين بشكل كبير في تفاقم أعراض البرد وتأخر التعافي، حيث تعاني الرئتان من العدوى، عدا عن الأضرار الناجمة عن التدخين، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تطور الالتهاب الرئوي.



وقد يقلل الامتناع عن التدخين أثناء المرض من خطر استمرار السعال لفترة طويلة.



9- تناول أدوية غير مرتبطة بعلاج البرد

قد تسبب بعض الأدوية غير المرتبطة بعلاج نزلات البرد -مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم– سعالا جافا، ويمكن أن يستمر أو يزداد سوءا أثناء البرد وبعده.



إذا كان هناك شك بأن الأدوية هي سبب استمرار السعال، فمن الضروري استشارة الطبيب قبل التوقف عن تناولها. وقد يقترح الطبيب تعديلات في الجرعة أو بدائل تدعم الصحة دون آثار جانبية مزعجة. الجزيرة

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