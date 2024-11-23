أطعمة طبيعية تنافس أوزمبيك في كبح الشهية

أظهرت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة الطبيعية يمكن أن تحقق نتائج مماثلة لأدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل عقار "أوزمبيك"، الذي يُحدث تغييراً جذرياً في التحكم بالشهية.

وأكّد خبراء تغذية أن تناول هذه الأطعمة يومياً قد يساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام بطريقة فعالة واقتصادية.



وفي مقابلة مع مجلة "إيت زيس نوت ذات"، قالت أخصائية التغذية جيليان باركيومب، إنّ بعض الأطعمة تعمل على تنشيط مسارات الشبع بشكل طبيعي، مشابهة لتلك التي تُفعلها الحقن العصرية مثل "جي إل بي-1".

وأضافت "باركيومب" أن هذه الأطعمة ترسل إشارات إلى الدماغ تُسهم في إبقاء الشخص ممتلئاً لفترة أطول".



الشوفان والتفاح والبيض من أبرز العناصر

وأشارت إلى عدة خيارات غذائية يمكن أن تكون بديلاً طبيعياً فعالاً، مثل الشوفان في وجبات الفطور، واللبن اليوناني الذي يستغرق وقتاً أطول للهضم ويُساعد على كبح الشهية، كما يعزز إفراز هرمون الشبع الطبيعي.



ومن بين الأطعمة "الكابحة للشهية"، العدس والتفاح والبيض، فهي مصادر طبيعية ورخيصة مقابل العقارات المشهورة لإنقاص الوزن، وتساعد بشكل فعّال في إبطاء الهضم والحفاظ على شعور الشبع لوقت أطول.



الخضروات الخضراء بديل جيد للأدوية

من جهتها، أفادت صحيفة "ذا بوست" بأنّ بعض مستخدمي تطبيق "تيك توك" لجأوا إلى وصفة طبيعية أطلقوا عليها اسم "شوفان زيمبيك"، ما أسهم في فقدانهم ما يقرب من 18 كيلوغراماً خلال شهرين فقط.





إلى جانب الخيارات السابقة، توصي الخبيرة بتجربة أطعمة أخرى مثل الأفوكادو، بذور الشيا، الشعير، والخضراوات ذات الأوراق الداكنة كالكالي والسبانخ، مؤكدة أن هذه الأطعمة تقدم بديلاً آمناً وفعالاً لأدوية إنقاص الوزن. وكالات

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