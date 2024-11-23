أطعمة طبيعية تنافس أوزمبيك في كبح الشهية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة الطبيعية يمكن أن تحقق نتائج مماثلة لأدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل عقار "أوزمبيك"، الذي يُحدث تغييراً جذرياً في التحكم بالشهية.
وأكّد خبراء تغذية أن تناول هذه الأطعمة يومياً قد يساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام بطريقة فعالة واقتصادية.
وفي مقابلة مع مجلة "إيت زيس نوت ذات"، قالت أخصائية التغذية جيليان باركيومب، إنّ بعض الأطعمة تعمل على تنشيط مسارات الشبع بشكل طبيعي، مشابهة لتلك التي تُفعلها الحقن العصرية مثل "جي إل بي-1".
وأضافت "باركيومب" أن هذه الأطعمة ترسل إشارات إلى الدماغ تُسهم في إبقاء الشخص ممتلئاً لفترة أطول".
الشوفان والتفاح والبيض من أبرز العناصر
وأشارت إلى عدة خيارات غذائية يمكن أن تكون بديلاً طبيعياً فعالاً، مثل الشوفان في وجبات الفطور، واللبن اليوناني الذي يستغرق وقتاً أطول للهضم ويُساعد على كبح الشهية، كما يعزز إفراز هرمون الشبع الطبيعي.
ومن بين الأطعمة "الكابحة للشهية"، العدس والتفاح والبيض، فهي مصادر طبيعية ورخيصة مقابل العقارات المشهورة لإنقاص الوزن، وتساعد بشكل فعّال في إبطاء الهضم والحفاظ على شعور الشبع لوقت أطول.
الخضروات الخضراء بديل جيد للأدوية
من جهتها، أفادت صحيفة "ذا بوست" بأنّ بعض مستخدمي تطبيق "تيك توك" لجأوا إلى وصفة طبيعية أطلقوا عليها اسم "شوفان زيمبيك"، ما أسهم في فقدانهم ما يقرب من 18 كيلوغراماً خلال شهرين فقط.
إلى جانب الخيارات السابقة، توصي الخبيرة بتجربة أطعمة أخرى مثل الأفوكادو، بذور الشيا، الشعير، والخضراوات ذات الأوراق الداكنة كالكالي والسبانخ، مؤكدة أن هذه الأطعمة تقدم بديلاً آمناً وفعالاً لأدوية إنقاص الوزن. وكالات
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