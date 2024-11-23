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صوالحة يلهم طالبات الجندويل بالخروج من منطقة الراحة واحتضان التغيير

11/23/2024 3:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم مساعد المدير العام ورئيس قطاع الأفراد في البنك التجاري الأردني سليم صوالحة، جلسة لطالبات الصف الأول الثانوي في مدرسة الجندويل الثانوية، حيث شجعهن على الخروج من منطقة الراحة واحتضان التغيير، مشيرًا إلى أن النمو والنجاح يتحققان من خلال خوض تجارب جديدة والتكيف مع المتغيرات.
وفي حديثه خلال جلسة حملة "قادة الأعمال"، التي تنفذها مؤسسة "إنجاز" للسنة الـ16 على التوالي، أكد صوالحة أن التغيير يكون صعبا وغير مريح في بداياته، ولكنه خطوة ضرورية للنجاح.
وشارك صوالحة تجربته الشخصية، حيث كان يعمل في إحدى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة براتب ممتاز وساعات عمل مريحة، لكنه اختار اتخاذ قرار صعب لتغيير مساره الوظيفي والانضمام إلى قطاع البنوك بساعات عمل طويلة براتب أقل بكثير من راتبه السابق، مما تطلب منه بعض التضحيات على المدى القصير. ولكن بفضل إصراره على التعلم والتطور، تمكن لاحقاً من التقدم وتحقيق إنجازات كبيرة، قائلاً: "القرارات الصعبة هي الأكثر إثمارا".
وأشار صوالحة إلى أهمية مواكبة التغيير في المؤسسات أيضاً، ضاربًا مثالًا على شركات مثل "بلوك باستر" و"كوداك" التي رفضت التكيف مع التحول الرقمي في سوقها، مما أدى إلى إفلاسها، في حين أن منافسيها من الشركات مثل "نيتفلكس" و"سوني"، نجحت بفضل مرونتها وقدرتها على الابتكار في مجالها.
هذا وأكد صوالحة أهمية التعلم المستمر وتبني "عقلية النمو" بدلاً من "العقلية الثابتة"، مشيراً إلى أن عقلية النمو تعتمد على التعلم من الفشل، وتحدي الذات، والإيمان العميق بإمكانية تحقيق الأهداف عند بذل الجهد اللازم. وأضاف أنه شخصيًا لم يكن يمتلك معرفة مسبقة بمجال الذكاء الاصطناعي، لكنه عمل بجد على القراءة والمتابعة المستمرة، حتى أصبح يشارك بفعالية في الجلسات والندوات المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح صوالحة مفهوم "رؤية الصورة الكبيرة" في الحياة المهنية، مشيراً إلى أننا نواجه أحياناً صعوبات وإخفاقات تبدو محبطة في حينها، لكننا مع مرور الوقت ندرك أنها تجارب تعزز من قوتنا وتطويرنا. وأكد أن تلك المواقف، مهما كانت صعبة، هي لصالحنا على المدى الطويل وتترك أثرا إيجابيا على مسارنا المهني. واستعرض تجربته الشخصية عندما لم يحصل على الترقية التي كان يتوقعها ويعتبرها مستحقة بجدارة، في إحدى المؤسسات التي عمل بها ليكتشف فيما بعد أنها كانت من أفضل الأمور التي حصلت له، إذ انتقل إلى العمل في شركة أخرى وفرت له فرصاً أوسع لبناء علاقات مهنية قوية وفتح آفاق جديدة لمسيرته.
وختم صوالحة الجلسة بنصيحة للطالبات بأهمية السعي للتميز، والتركيز على عيش الحاضر من دون الانشغال بالماضي أو القلق بشأن المستقبل، مؤكدا استثمار كل تحد كفرصة للنمو والتطور.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد.

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