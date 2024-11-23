صوالحة يلهم طالبات الجندويل بالخروج من منطقة الراحة واحتضان التغيير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم مساعد المدير العام ورئيس قطاع الأفراد في البنك التجاري الأردني سليم صوالحة، جلسة لطالبات الصف الأول الثانوي في مدرسة الجندويل الثانوية، حيث شجعهن على الخروج من منطقة الراحة واحتضان التغيير، مشيرًا إلى أن النمو والنجاح يتحققان من خلال خوض تجارب جديدة والتكيف مع المتغيرات.
وفي حديثه خلال جلسة حملة "قادة الأعمال"، التي تنفذها مؤسسة "إنجاز" للسنة الـ16 على التوالي، أكد صوالحة أن التغيير يكون صعبا وغير مريح في بداياته، ولكنه خطوة ضرورية للنجاح.
وشارك صوالحة تجربته الشخصية، حيث كان يعمل في إحدى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة براتب ممتاز وساعات عمل مريحة، لكنه اختار اتخاذ قرار صعب لتغيير مساره الوظيفي والانضمام إلى قطاع البنوك بساعات عمل طويلة براتب أقل بكثير من راتبه السابق، مما تطلب منه بعض التضحيات على المدى القصير. ولكن بفضل إصراره على التعلم والتطور، تمكن لاحقاً من التقدم وتحقيق إنجازات كبيرة، قائلاً: "القرارات الصعبة هي الأكثر إثمارا".
وأشار صوالحة إلى أهمية مواكبة التغيير في المؤسسات أيضاً، ضاربًا مثالًا على شركات مثل "بلوك باستر" و"كوداك" التي رفضت التكيف مع التحول الرقمي في سوقها، مما أدى إلى إفلاسها، في حين أن منافسيها من الشركات مثل "نيتفلكس" و"سوني"، نجحت بفضل مرونتها وقدرتها على الابتكار في مجالها.
هذا وأكد صوالحة أهمية التعلم المستمر وتبني "عقلية النمو" بدلاً من "العقلية الثابتة"، مشيراً إلى أن عقلية النمو تعتمد على التعلم من الفشل، وتحدي الذات، والإيمان العميق بإمكانية تحقيق الأهداف عند بذل الجهد اللازم. وأضاف أنه شخصيًا لم يكن يمتلك معرفة مسبقة بمجال الذكاء الاصطناعي، لكنه عمل بجد على القراءة والمتابعة المستمرة، حتى أصبح يشارك بفعالية في الجلسات والندوات المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح صوالحة مفهوم "رؤية الصورة الكبيرة" في الحياة المهنية، مشيراً إلى أننا نواجه أحياناً صعوبات وإخفاقات تبدو محبطة في حينها، لكننا مع مرور الوقت ندرك أنها تجارب تعزز من قوتنا وتطويرنا. وأكد أن تلك المواقف، مهما كانت صعبة، هي لصالحنا على المدى الطويل وتترك أثرا إيجابيا على مسارنا المهني. واستعرض تجربته الشخصية عندما لم يحصل على الترقية التي كان يتوقعها ويعتبرها مستحقة بجدارة، في إحدى المؤسسات التي عمل بها ليكتشف فيما بعد أنها كانت من أفضل الأمور التي حصلت له، إذ انتقل إلى العمل في شركة أخرى وفرت له فرصاً أوسع لبناء علاقات مهنية قوية وفتح آفاق جديدة لمسيرته.
وختم صوالحة الجلسة بنصيحة للطالبات بأهمية السعي للتميز، والتركيز على عيش الحاضر من دون الانشغال بالماضي أو القلق بشأن المستقبل، مؤكدا استثمار كل تحد كفرصة للنمو والتطور.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد.
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