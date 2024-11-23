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من المسافة صفر.. مخرجون غزيون ينقلون قصصا غير محكية بالقطاع

11/23/2024 3:27:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- في أمسية إبداعية حملت رسائل النضال والصمود، وفي لفتة تقدير لغزة وشعبها، أضاءت النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024 الحي الثقافي كتارا بـ22 فيلماً قصيراً من إبداع مخرجين غزيين، ضمن المشروع السينمائي "من المسافة صفر".
وعلى خشبة مسرح الدراما في كتارا، عاش جمهور المهرجان تجربة وجدانية متباينة بين الألم والحزن والعجز، وهم يشاهدون مشاهد تعكس بصدق وواقعية تفاصيل الحياة اليومية في غزة، ونضالات شعبها وآماله، وسط الحصار والدمار.
وقدم كل فيلم منظوراً فريداً للبقاء على قيد الحياة والمقاومة والروح الإنسانية والشجاعة في مواجهة الصراع المستمر، ونقلت القصص غير المحكية في غزة، وصنعت الأفلام تحت إشراف صانع الأفلام الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتتراوح مدة كل فيلم بين 3 و6 دقائق.
مشاهد الدمار والقصف وصرخات الأطفال وبكاء الأمهات والرغبة في الحياة وحلم العودة للبيت ولشعور أمان، جميعها لقطات تصويرية نقلت الواقع المرير الذي عاشه صناع الأفلام وما يزال للآن يعيشه الشعب الغزي.
وقد استطاع صناع هذه الأفلام النجاح في صياغة حكايات مؤثرة وصادقة بقوالب سينمائية متنوعة من الوثائقي والروائي وفن التحريك، فجميعها سردت حكايات لم ترو بعد عن الشعب الغزي.
"لسنا أرقاما.. لكل شخص منا حلم وحكاية وحياة"، لعل هذه هي الجملة الأولى التي جاءت في عقول جمهور "أجيال" بعد مشاهدة 112 دقيقة من المشروع السينمائي "من المسافة صفر" التي نقلت حكايات كبار وصغار، وأحلاما كبيرة تحولت لحلم صغير مشترك يتمثل بمكان آمن وطعام يكفي وحرب منتهية.
ومن خلال المشروع السينمائي "من النقطة صفر"، استطاع الجمهور أن يرى غزة بعين الغزي بعيدا عن الأخبار والتحليلات العسكرية، نظرة حياتية لشعب يمضي في مسار الحياة رغبة في العيش متمسكا بأمل الصمود والنجاة في ماراثون الموت الذي يخيم على شوارع غزة.
وفي الوقت ذاته، لم تغب الأفلام التي تحدثت عن الأمل والصمود والتي بحثت عن التفاؤل والضحكات بين ثنايا الدمار لتبث نور الأمل بغد مشرق وإن كان بعيدا، فقد شاهد جمهور "أجيال" رؤية جديدة ومتفردة، حول البقاء والمقاومة، والعزيمة الإنسانية في مواجهة الصراع.
والمؤلم أن هذه الحرب مستمرة وأهالي غزة ما يزالون يمرون بهذه المعاناة والدمار، وسعى مهرجان أجيال السينمائي لنقل أصوات الغزيين بطريقة سينمائية تتعدى حدود العالم بالفن، في محاولة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الغزي.
وتعليقاً على تقديم هذا العرض الرائد، صرحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان "من خلال إنتاج "تجربة من المسافة صفر"، نكرم الأصوات الصامدة والمقاومة لمجتمع غزة الإبداعي".
وأضافت "هذه الأفلام القصيرة ليست مجرد قصص عن البقاء، بل تمثل القوة الدائمة للتعبير الفني حتى في أصعب الظروف"، مؤكدة أن هذه التجربة تعبر على عمق التزامهم بإبراز الأصوات المؤثرة وغير الممثلة بالشكل الكافي التي تستحق أن تسمع، وحيت إرادتهم الصلبة للتعبير عن الحقيقة.
ويشمل برنامج العام الحالي لمهرجان أجيال السينمائي 2024 أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلماً من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصاً عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع.
كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر، وتستمر فعاليات أجيال 2024 حتى 23 الحالي، وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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