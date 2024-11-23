من المسافة صفر.. مخرجون غزيون ينقلون قصصا غير محكية بالقطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- في أمسية إبداعية حملت رسائل النضال والصمود، وفي لفتة تقدير لغزة وشعبها، أضاءت النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024 الحي الثقافي كتارا بـ22 فيلماً قصيراً من إبداع مخرجين غزيين، ضمن المشروع السينمائي "من المسافة صفر".
وعلى خشبة مسرح الدراما في كتارا، عاش جمهور المهرجان تجربة وجدانية متباينة بين الألم والحزن والعجز، وهم يشاهدون مشاهد تعكس بصدق وواقعية تفاصيل الحياة اليومية في غزة، ونضالات شعبها وآماله، وسط الحصار والدمار.
وقدم كل فيلم
منظوراً فريداً للبقاء على قيد الحياة والمقاومة والروح الإنسانية والشجاعة في مواجهة الصراع المستمر، ونقلت القصص غير المحكية في غزة، وصنعت الأفلام تحت إشراف صانع الأفلام الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتتراوح مدة كل فيلم بين 3 و6 دقائق.
مشاهد الدمار والقصف وصرخات الأطفال وبكاء الأمهات والرغبة في الحياة وحلم العودة للبيت ولشعور أمان، جميعها لقطات تصويرية نقلت الواقع المرير الذي عاشه صناع الأفلام وما يزال للآن يعيشه الشعب الغزي.
وقد استطاع صناع هذه الأفلام النجاح في صياغة حكايات مؤثرة وصادقة بقوالب سينمائية متنوعة من الوثائقي والروائي وفن التحريك، فجميعها سردت حكايات لم ترو بعد عن الشعب الغزي.
"لسنا أرقاما.. لكل شخص منا حلم وحكاية وحياة"، لعل هذه هي الجملة الأولى التي جاءت في عقول جمهور "أجيال" بعد مشاهدة 112 دقيقة من المشروع السينمائي "من المسافة صفر" التي نقلت حكايات كبار وصغار، وأحلاما كبيرة تحولت لحلم صغير مشترك يتمثل بمكان آمن وطعام يكفي وحرب منتهية.
ومن خلال المشروع السينمائي "من النقطة صفر"، استطاع الجمهور أن يرى غزة بعين الغزي بعيدا عن الأخبار والتحليلات العسكرية، نظرة حياتية لشعب يمضي في مسار الحياة رغبة في العيش متمسكا بأمل الصمود والنجاة في ماراثون الموت الذي يخيم على شوارع غزة.
وفي الوقت ذاته، لم تغب الأفلام التي تحدثت عن الأمل والصمود والتي بحثت عن التفاؤل والضحكات بين ثنايا الدمار لتبث نور الأمل بغد مشرق وإن كان بعيدا، فقد شاهد جمهور "أجيال" رؤية جديدة ومتفردة، حول البقاء والمقاومة، والعزيمة الإنسانية في مواجهة الصراع.
والمؤلم أن هذه الحرب مستمرة وأهالي غزة ما يزالون يمرون بهذه المعاناة والدمار، وسعى مهرجان أجيال السينمائي لنقل أصوات الغزيين بطريقة سينمائية تتعدى حدود العالم بالفن، في محاولة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الغزي.
وتعليقاً على تقديم هذا العرض الرائد، صرحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان "من خلال إنتاج "تجربة من المسافة صفر"، نكرم الأصوات الصامدة والمقاومة لمجتمع غزة الإبداعي".
وأضافت "هذه الأفلام القصيرة ليست مجرد قصص عن البقاء، بل تمثل القوة الدائمة للتعبير الفني حتى في أصعب الظروف"، مؤكدة أن هذه التجربة تعبر على عمق التزامهم بإبراز الأصوات المؤثرة وغير الممثلة بالشكل الكافي التي تستحق أن تسمع، وحيت إرادتهم الصلبة للتعبير عن الحقيقة.
ويشمل برنامج العام الحالي لمهرجان أجيال السينمائي 2024 أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلماً من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصاً عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع.
كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر، وتستمر فعاليات أجيال 2024 حتى 23 الحالي، وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.
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