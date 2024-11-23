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حينما تصبح الوحدة دافعا.. هل تعد السوشال ميديا نافذة لـصداقات حقيقية؟

11/23/2024 3:27:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان – في عالم يمضي بخطى متسارعة، تتسلل الوحدة إلى حياة الكثيرين، فتدفعهم للبحث عن أصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أملا في تحويل الصداقات الافتراضية إلى لقاءات واقعية.
ما كان يوما سلوكا غريبا؛ أصبح اليوم ظاهرة مألوفة، حيث يجد الأفراد في هذه المنصات جسرا يربطهم بآخرين يشاركونهم ذات الاهتمامات، أو ربما مجرد رغبة في الحديث والرفقة، بعيدا عن أوجاع العزلة.
وتتردد منشورات ضمن مجموعات على السوشال ميديا تبحث عن أصدقاء؛ دعوة لممارسة الرياضة أو التنزه، وأحيانا لقاء بسيط في مقهى لتبادل الحديث. إنها محاولات لكسر حاجز الوحدة التي باتت تطغى على حياة الكثيرين.
يلجأ البعض إلى هذه الوسائل أيضا للبحث عن مساعدة في التعرف على الأحياء والحياة في بلد جديد انتقلوا للعيش فيه. هذا السلوك يعكس الدور الرقمي في ملء الفراغات الاجتماعية والشخصية التي يعاني منها الأفراد في المجتمعات الحديثة.
يعود البحث عن هذا الصديق إلى عدة دوافع، مثل الشعور بالوحدة، الفضول، أو الحاجة للتواصل مع أشخاص جدد. ومع ذلك، قد لا تكون هذه التجربة مريحة للكثيرين، إذ تحمل في طياتها العديد من المخاطر والتحديات التي قد تحول دون تحقيق الهدف المنشود من هذه اللقاءات.
على الرغم من أن العالم أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى، إلا أن الشعور بالوحدة بات ينتشر بشكل متزايد. الدراسات تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعزز هذا الشعور، حيث يجد المستخدمون أنفسهم يقارنون حياتهم الواقعية بتلك المثالية التي يرونها على صفحات الآخرين.
هذا يدفع بعض إلى اللجوء إلى هذه المنصات ليس فقط لمشاركة تفاصيل حياتهم اليومية، بل أيضا لتكوين علاقات جديدة تعوض النقص الاجتماعي في حياتهم. مثلما يوضح محمد عبدالرحمن، في الثلاثينيات من عمره، الذي نشر على حسابه الشخصي طلبا بسيطا: "أبحث عن أصدقاء في مدينتي للخروج والمشي مساء، فليس لدى أصدقائي اهتمام بالرياضة".
يوضح محمد أنه لم يتوقع أن يتلقى استجابة كبيرة من غرباء عرضوا الانضمام إليه، ليصبح بعضهم فيما بعد أصدقاء مقربين.
ويضيف: "كان الأمر غريبا في البداية، لكنني أدركت أنني لست الوحيد الذي يشعر بهذه الوحدة". كما يشير إلى أن العلاقات التي تنشأ عبر السوشال ميديا يمكن أن تكون علاقات حقيقية، وليست سطحية كما يقال. فبوجود أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة، وحب لشيء معين، وتقارب فكري، يمكن لهذه العلاقات أن تنمو وتصبح ذات مغزى عميق.
يقول اختصاصي علم الاجتماع حسين خزاعي إن هذا الأسلوب يتيح فرصة لتلاقي الأرواح المتشابهة. عندما يكتب أحدهم "أريد رفيقًا لرياضة المشي"، فإنه يعبر عن حاجة بسيطة، لكنها تحمل بعدا عميقا، مثل الرغبة في الانتماء والمشاركة".
ويضيف خزاعي أن من يسعى للتعرف على شخص جديد في حياته غالبا ما يبحث عن الهروب من الانهيارات التي نشأت في علاقاته الاجتماعية ضمن دائرة معارفه القريبة، ليجد الأمان في أناس جدد، بعيدا عن الأحكام المسبقة على شخصه أو حياته التي يعرفها الآخرون.
أسباب استخدام هذا الأسلوب تكمن في سهولة الوصول، حيث إن نشر منشور على السوشال ميديا يعد أسرع وأكثر فعالية من محاولة بناء صداقات جديدة في الحياة اليومية. كما يؤكد خزاعي أن هذا الأسلوب يخفف من التوتر الناتج عن التفاعل الأول وجها لوجه، مما يجعل التواصل أكثر راحة وسلاسة.
والأهم حسب خزاعي أن السبب أو القصد من التعرف ظاهر حسب المنشور لقراءة رواية معا ونقاشها على سبيل المثال أو لرياضة السير أو الجلوس والتحدث وغيرها الكثير من الأسباب، مما يساعد المستخدمين على العثور على أشخاص يشاركونهم الاهتمامات ذاتها في منطقة جغرافية محددة.
ويرى خزاعي أن هذا التصرف، إذا كان الشخص واعيا بمن يختار لقضاء الوقت معه، يمكن أن يكون له أثر نفسي واجتماعي إيجابي، حيث يعزز الشعور بالانتماء ويساهم في كسر حاجز العزلة.
تؤكد المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني أن الأشخاص الذين يلجأون لهذه الطريقة في التعرف على الآخرين يعانون غالبا من شعور بالوحدة، حتى وإن كانوا محاطين بالكثير من الأشخاص. قد تكون هذه الوحدة ناتجة عن العيش في منطقة أو بلد جديد، أو بسبب افتقارهم لأشخاص يشاركونهم نفس الاهتمامات، أو نتيجة خذلان متكرر من صداقات سابقة، مما عمّق شعورهم بالعزلة.
أما من يوافق على هذه الدعوات، فقد لا يكون السبب هو الشعور بالوحدة دائما. فهناك أشخاص يدفعهم الفضول والرغبة في المعرفة إلى توسيع دائرة علاقاتهم وخوض تجارب جديدة.
وتشير الكيلاني إلى أن البعض ينجذب للتعرف على أشخاص من ثقافات وخلفيات متنوعة، وقد يكون ذلك مرتبطا برغبتهم في اكتساب أفكار وتجارب جديدة. وأحيانا، تدفع ظروف السفر للعمل أو الدراسة البعض إلى اللجوء للتطبيقات والمنصات الرقمية للعثور على أصدقاء في أماكنهم الجديدة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع المحلي واكتشاف المناطق والثقافات المحيطة بهم.
ومع ذلك، يحذر الدكتور حسين خزاعي من مخاطر هذه العلاقات، موضحا: "احيانا تكون محفوفة بالمخاطر، لذا يجب على الفرد أن يكون واعيا. فقد يواجه اشخاصا غير جادين أو استغلاليين، أو يتعرض لخيبة أمل إذا لم تلب توقعاته". كما أن الاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي لإشباع الحاجة إلى التواصل البشري قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والاجتماعية.
يرى الدكتور خزاعي أنه من الضروري التأكد من صدق النوايا قبل اللقاء الشخصي، مع اختيار أماكن عامة وآمنة عند اللقاء الأول، وبناء العلاقة بشكل تدريجي دون التسرع في منح الثقة. ويؤكد أن البحث عن أصدقاء عبر السوشال ميديا يعكس تحولا في طبيعة العلاقات الاجتماعية في العصر الحديث.
كما يشدد على أن الاعتماد المفرط على العلاقات الافتراضية قد يؤثر سلبا على العلاقات الواقعية. وينصح باستخدام التطبيقات أو المنصات التي توفر تدابير أمان جيدة، مثل التحقق من الهوية، مع تجنب مشاركة معلومات شخصية حساسة، كالعنوان، البيانات البنكية، أو الصور الخاصة. ويشير إلى أهمية الحفاظ على الواقعية في التوقعات، حيث قد تختلف الشخصية الافتراضية عما هي عليه في الواقع.
اليوم، أصبح البحث عن الصداقات عبر السوشال ميديا أداة فعالة تمكن الأفراد من التغلب على الوحدة واستكشاف علاقات جديدة. ومع ذلك، يتطلب الأمر وعيا وحذرا لتجنب المخاطر المحتملة. يبقى التوازن بين العلاقات الافتراضية والواقعية هو الطريقة لتجربة اجتماعية إيجابية ومستدامة.

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